한미 삼중작용 비만치료제, 美 임상 2상 첫 환자 투약

36주 장기 투여로 체중·제지방 개선 검증

당뇨 적응증 확대도 병행



한미약품의 차세대 비만치료 삼중작용제 'HM15275(LA-GLP/GIP/GCG)'가 미국 임상 2상에 진입한 이후 환자 투약을 시작했다.

한미약품은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상 2상 시험계획(IND)을 승인받은 뒤 약 석 달 만에 첫 환자 투약을 완료했다고 2일 밝혔다. 임상 2상 종료 시점은 2027년 상반기로 예상된다. 회사는 2030년 상용화를 목표로 개발 속도를 높인다는 계획이다.

한미 R&D 센터 전경. 한미약품

이번 임상 2상에서는 36주간 장기 투여를 통해 비만 및 고도비만 환자에서 체중 감소 효과와 제지방 변화 등을 집중적으로 평가한다.

HM15275는 글루카곤유사펩타이드(GLP)-1, 위억제펩타이드(GIP), 글루카곤(GCG) 수용체를 동시에 자극하는 삼중작용제다. 기존 GLP-1 계열 약물 대비 체중 감량 폭을 확대하면서 근 손실을 최소화하는 것이 목표다. 한미약품은 체중의 25% 이상 감량 효과를 지향하고 있다.

현재 시판 중인 GLP-1 기반 비만치료제인 위고비(성분명 세마글루티드)와 마운자로(성분명 터제파타드)는 임상에서 약 15~20% 수준의 체중 감량 효과를 보였지만 비만대사 수술 수준으로 평가되는 25~30% 감량에는 도달하지 못했다는 점에서 한계가 있다는 평가를 받는다.





한미약품은 HM15275의 적응증을 비만에 이어 당뇨병 치료 영역으로도 확대할 계획이다. 회사는 올해 1월 FDA로부터 당뇨병 환자를 대상으로 혈당 조절 효과를 평가하는 임상 2상 IND를 승인받았으며 올해 상반기 중 임상을 시작할 예정이다.





