김호철 감사원장, 신임 감사위원에 임선숙 임명 제청

민주당 최고위원 등 역임…인권변호사로 활동

김호철 감사원장이 2일 신임 감사위원으로 임선숙 로그인법률사무소 변호사를 임명 제청했다.

임선숙 신임 감사위원

감사원 이날 "인권을 존중하는 자세와 국가행정에 대한 전문성을 토대로 감사원이 당면한 과제를 완수하는 데 중요한 역할을 할 적임자"라고 밝혔다.

임 변호사는 광주살레시오여자고등학교와 전남대학교 사법학과를 졸업하고, 1996년 제38회 사법시험에 합격했다. 1999년부터 현재까지 법조인의 길을 걸어온 것으로 전해졌다.

임 변호사는 한센병 환자와 광주 인화학교 성폭력 피해자 등 사회적 약자에 대한 법률지원 활동을 활발히 해왔다. 노무현 정부 당시 대통령자문 국가균형발전위원회 위원, 문재인 정부에서 국무조정실 정부업무평가위원회 위원 및 행정협의조정위원회 위원, 국토교통부 중앙토지수용위원회 비상임위원 등도 역임했다.

정치권에서는 더불어민주당 최고위원을 지냈고 21대 대선 당시 이재명 민주당 후보의 배우자를 보좌하는 중앙선대위 배우자 실장을 맡았다.





감사원은 "임 변호사는 '인권 친화적 감사', '국민의 신뢰 회복을 위한 감사' 등 과제 수행에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.





