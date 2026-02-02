박종필 대구시의원 "자동차 급발진 사고 피해자 법률·심리 상담 지원해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조례안 대표 발의



대구시의회 박종필 의원(국민의힘·비례대표)이 제322회 임시회에서 대표 발의한 '대구광역시 자동차 급발진 사고 예방 및 지원에 관한 조례안'이 해당 상임위원회(건설교통위원회) 심사를 거쳐 오는 6일 본회의 의결을 앞두고 있다.

박종필 의원은 "최근 자동차 급발진 의심 사고가 지속적으로 발생함에 따라 인명 및 재산 피해가 잇따르고 있지만, 원인 규명이 어려운 사고 특성상 피해 대응에 한계가 있는 실정이다"며 제도 개선의 필요성을 강조했다.

박종필 대구시의원

이번 조례안은 급발진 사고 예방을 위한 차량 운행 방법과 급발진 사고 발생에 따른 대처 요령 사항을 시민들에게 교육할 수 있도록 규정하는 한편, 대구시 공용차량을 대상으로 영상 기록장치 설치를 지원할 수 있는 근거를 마련하고, 급발진 의심사고로 인해 고통을 겪는 피해자에게 법률 및 심리 상담을 지원하는 내용을 주요 골자로 하고 있다.





박 의원은 "이번 조례 제정으로 급증하는 급발진 의심 사고에 대응해 사고 예방 및 대응체계를 강화하고 사고 원인 규명과 피해자 지원을 통해 시민들의 안전장치 역할을 해나갈 것"이라며 기대감을 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

