부산항 올해도 사상 최대치 뚫는다… 2540만TEU 달성 총력, 3년 연속 경신

작년 환적 물동량 4.4% 증가, 글로벌 물류허브 굳혀



디지털 혁신 운영 효율 고도화, 성장 창출 핵심 동력

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 2025년 부산항 컨테이너 물동량이 전년 2440만TEU보다 2.0% 증가한 2488만TEU를 기록하며 역대 최대 실적을 다시 썼다고 2일 알렸다.

부산항 물동량은 2023년 이후 3년 연속 증가세를 이어가며 급변하는 대외 여건 속에서도 글로벌 물류 허브로서 경쟁력을 유지했다.

2025년은 미국의 보호무역 강화, 지정학적 리스크, 미·중 갈등 심화 등으로 글로벌 교역 환경의 불확실성이 컸다. 이 같은 여건 속에서 수출입 물동량은 다소 둔화됐지만 부산항은 환적 물동량의 안정적인 성장으로 전체 실적을 끌어올렸다. 환적 물동량은 전년보다 4.4% 늘어난 1409만7000TEU로 전체 물동량의 약 57%를 차지했다. 부산항이 세계 2위 환적 거점 항만으로 자리잡는 기반이 됐다는 평가다.

환적 화물의 약 80%는 외국적 선사가 처리했으며 나머지 20%는 국적 선사가 맡았다. 수출입 화물은 1078만5000TEU로 국적 선사가 약 60%를 담당했다. 국가별 수출입 비중은 중국 25%, 미국 17%, 일본 11% 순으로 나타났다.

부산항이 글로벌 선사들의 주요 환적 거점으로 선택된 배경에는 항만 운영의 디지털 전환이 있다. 부산항만공사는 부두 간 환적 운송 효율을 높이기 위해 실시간 정보 연계 기반의 환적운송시스템(TSS)을 운영했다. 인공지능(AI)과 블록체인을 접목한 환적 모니터링 시스템 '포트아이(Port-i)'를 도입해 처리 속도와 정확성도 높였다. 이런 운영 효율은 글로벌 선사들의 비용 부담을 낮추고 정시성을 개선해 노선 재편으로 이어졌다.

올해 2월 출범한 신규 선사 동맹 '제미니'는 북중국발 화물을 부산항에서 환적 처리하도록 노선을 조정했다. 국적 선사 HMM이 속한 '프리미어 얼라이언스'도 4월부터 부산항 환적 기능을 강화하는 방향으로 정기 노선을 개편할 예정이다.

부산항은 대외 불확실성 속에서도 환적 경쟁력을 앞세워 성장 기조를 이어간다는 방침이다. 이에 따라 2026년 목표 물동량을 2025년보다 약 50만TEU 늘어난 2540만TEU로 설정했다. 디지털 혁신과 환적 기능 고도화를 통해 글로벌 허브 항만으로서 위상을 강화하겠다는 구상이다.





송상근 부산항만공사 사장은 "2025년은 글로벌 해운시장의 불확실성 속에서도 부산항의 운영 역량을 입증한 해였다"며 "글로벌 선사와 협력을 강화하고 인프라 확충과 디지털 혁신을 통해 세계 최고 수준의 환적 허브로 발전시켜 나가겠다"고 힘줬다.

부산항 신항.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

