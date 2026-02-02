[프로필] 재경부 2차관에 허장 수은 ESG위원장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제금융과 개발협력 거친 정통 경제관료

허장 재정경제부 신임 2차관

허장 한국수출입은행 ESG위원회 위원장이 2일 재정경제부 2차관에 임명됐다. 국제금융과 개발협력 분야를 두루 거친 정통 경제관료로, 대외경제 현안 대응과 글로벌 금융 협력에서 전문성을 인정받아 온 인물로 알려졌다.

허 차관(62)은 1964년 2월생으로 경남 김해 출신으로 영등포고와 서울대 경제학과를 졸업하고, 서울대에서 경제학 석사 학위를 받았다. 이후 프랑스 파리정치대(시앙스포)에서 경제학 박사 학위를 취득하며 국제경제 분야 이론과 실무를 겸비했다는 평가를 받는다.

행정고시 35회로 공직에 입문한 그는 기획재정부 내 대표적인 국제경제·개발금융 전문가로 꼽힌다. 기획재정부 개발금융국장, 국제경제관리관과 국제통과기금(IMF) 상임이사를 지냈다.





주 경제협력개발기구(OECD) 대한민국대표부 경제공사로 활동하며 선진국 경제정책 동향과 국제 규범 논의에 대응하기도 했다. 최근에는 한국수출입은행 ESG 위원회 위원장을 맡아 수출금융과 지속가능금융을 연계하는 정책 자문 역할을 수행해 왔다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

