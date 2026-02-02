크래프톤, 전통 공예와 결합한 배틀그라운드 협업 컬렉션 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

크래프톤은 문화체육관광부가 주최하고 한국공예·디자인문화진흥원이 주관한 기업 연계 전통문화상품 개발 사업을 통해 '펍지 오늘전통협업 컬렉션'을 공개했다고 2일 밝혔다.

전통 공예 창작자와 함께하는 오늘전통협업은 전통문화 자산을 현대 산업과 연결해 새로운 상품과 콘텐츠로 확장하는 것을 목표로 한다. 크래프톤은 이번 사업을 통해 PUBG: 배틀그라운드(배틀그라운드)를 전통 공예 및 디자인 언어로 재해석했다고 설명했다.

협업에는 디자인 스튜디오 '슈퍼포지션'과 공예 팀 '악티크'가 참여했다. 슈퍼포지션과의 협업에서는 배틀그라운드 게임 내 상징적인 공간인 '블루존'을 한국 전통 자개에서 착안한 '디지털 자개'로 재해석했다. 블루존을 병풍이라는 전통 가구로 구현해 디지털 세계의 이미지를 오프라인 예술 작품으로 시각화했다. 주요 상품으로는 '펍지 블루존 병풍'과 '블루존 오브젝트 컵·접시 세트'가 있다.

악티크와의 협업에서는 전통 공예 기법을 일상에서 활용할 수 있는 라이프스타일 굿즈로 확장했다. '액막이 치킨이닭'과 자개 장식을 활용한 '프라이팬 손거울' 등은 배틀그라운드의 상징성과 전통 공예의 조형미를 결합했다.





크래프톤 측은 "이번 협업을 통해 게임 지적재산권(IP)을 단순한 콘텐츠 소비를 넘어 전통문화와 결합한 현대적 오브제이자 라이프스타일 아이템으로 확장했다"며 "오늘전통협업 사업이 지향하는 전통문화의 현대적 활용과 산업적 확장 가능성을 보여주는 사례"라고 설명했다.





