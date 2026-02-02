광주경총 "행정통합에 청년일자리 확대 방안 고민해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주경영자총협회는 "광주·전남 행정통합을 전제로 청년일자리에 대해 늘어나는 재정·시장 규모를 청년 친화 구조로 어떻게 설계하느냐가 핵심이며 확대 방안을 우선 고민해야 한다"고 밝혔다.

광주경총은 2일 보도자료를 내고 "통합에 따른 기본 방향은 먼저 통합광역경제권을 전제로 대규모 투자유치·산업집적을 통해 질 좋은 상용 일자리를 늘리는 방향이 필요하다"며 "통합 재정 규모 연 5조원을 청년고용 인센티브와 인력양성에 전략적으로 배분해야 한다"고 말했다.

또한 "산업·투자 정책과 연계된 청년 일자리 확대에 있어서는 통합특별시 차원의 '청년고용 의무·인센티브 패키지'를 설계해 통합 산단(빛그린, 에너지벨리, 여수국가산단, 첨단3지구 등)에 입주·증설하는 기업에 청년 정규직 채용 비율 목표를 부과하고 세제·보조금과 연동하도록 하는 것도 대안이다"며 "인공지능, 반도체, 에너지, 문화콘텐츠 등 미래산업 클러스터에 대한 '청년 전용 트랙(청년전문연구직, 청년산학장기인턴, 청년창업보육센터)'을 묶어서 지정·지원하면 통합 효과를 청년에게 직접 귀속시킬 수 있다"고 제언했다.

이어 "기존 청년정책의 통합·고도화해야 한다면서 행정통합 시 광주·전남 양 지자체의 청년고용·창업·주거·교육사업을 '통합 청년정책 패키지'로 묶어 중복을 줄이고 재원을 확대한 뒤 통합권역 전역에서 동일 기준으로 제공해야 효과가 있을 것이다"며 "광주형 청년일자리 공제처럼 재직 청년에게 기업·지자체가 함께 적립해 만기 시 목돈을 주는 사업을 전남까지 확대하고 규모를 키워 통합권역 내 장기근속과 정착을 유도해야 한다"고 강조했다.

교육·훈련과 산업 연계 인력양성에 있어서는 "광주가 추진하는 인공지능사관학교, 반도체 특성화대학, 직업교육혁신지구 등을 통합권 차원의 '통합 청년인재 아카데미'로 확장해 전남 캠퍼스·연구소·기업과 연계한 공동 교육·현장실습 체계를 구축할 수 있어야 한다"고 제언했다.





아울러 "통합 RISE(지역혁신중심대학지원체계)와 글로컬대학, 창업중심대학 사업을 광주·전남 공동 프로젝트로 설계해 졸업 직전부터 산단·공공기관·혁신도시 공기업과 연계한 사전 채용형 프로그램을 운영해야 한다"며 "정착·주거·복지와 결합된 일자리 패키지로는 청년월세 지원, 청년 주거정책, 청년 문화·복지 사업을 통합권역 전체로 확장해 이탈을 줄이고 인근 대도시로의 인구 유출을 완화할 수 있을 것이다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

