삼성SDI, ESS 호조로 4분기 손실 대폭 개선

서믿음기자

입력2026.02.02 14:08

수정2026.02.02 14:15

4분기 영업손실 2992억원, 전 분기 절반
ESS·차세대 배터리로 중장기 성장 기반 구축
美현지 생산·신제품 수주 수익성 개선 추진
사업 체질 개선 통해 2026년 반등 노려

전기차 수요 둔화와 정책 환경 변화 속에서도 에너지저장장치(ESS)를 중심으로 실적 회복의 발판을 마련한 삼성SDI가 올해를 턴어라운드의 원년으로 삼고 사업 체질 개선과 기술 경쟁력 강화에 속도를 낸다. 2025년 4분기 적자 폭을 크게 줄인 데 이어 ESS와 차세대 배터리를 축으로 중장기 성장 전략을 본격화한다.

삼성SDI 기흥사업장(본사). 삼성SDI 제공
삼성SDI는 2025년 4분기 매출 3조8587억원, 영업손실 2992억원을 기록했다고 2일 밝혔다. 매출은 전 분기 대비 26.4%, 전년 동기 대비 2.8% 각각 증가했으며, 영업손실 규모는 전분기의 절반 수준으로 축소됐다. 2025년 연간 기준 매출은 13조2667억원, 영업손실은 1조7224억원으로 집계됐다.


배터리 부문은 4분기 매출 3조6220억원으로 전 분기 대비 28.4%, 전년 동기 대비 1.6% 증가했다. 영업손실은 3385억원을 기록했다. 에너지저장장치(ESS)용 배터리가 역대 최대 분기 매출을 달성한 가운데, 미국 첨단제조생산세액공제 수혜 확대와 전기차용 배터리 물량 감소에 따른 보상 효과로 적자 폭이 크게 줄었다.


전자재료 부문은 매출 2367억원, 영업이익 393억원으로 전분기와 유사한 수준을 유지했다. 삼성SDI는 2025년 한 해 동안 주요국 친환경 정책 변화와 미국 전략 고객의 전기차 판매 감소, 소형 배터리 수요 회복 지연 등 어려운 경영 환경 속에서도 ESS 부문을 중심으로 판매 기반을 강화하며 글로벌 수주 성과를 확보했다고 설명했다.


현재 비중국계 각형 배터리 제조사 가운데 유일하게 삼원계(NCA) 기반 SBB 1.7과 리튬인산철(LFP) 기반 SBB 2.0 등 제품 포트폴리오를 다각화하고, ESS용 배터리의 미국 현지 생산과 공급을 위한 생산능력 확대에 나섰다.


미래 기술 확보를 위한 협력도 이어졌다. BMW와 전고체 배터리 실증을 위한 업무협약을 체결했으며, 현대차·기아와는 로봇 전용 배터리 공동 개발을 위한 양해각서를 체결했다.


이 같은 기술 경쟁력을 바탕으로 중장기 성장 기반을 마련했다. 주요 완성차 고객사를 대상으로 삼원계 46파이 원통형 배터리 수주를 완료했으며, ESS용 LFP 각형 배터리 대규모 공급 계약과 국내 ESS 1차 중앙계약시장 수주도 확보했다. 탭리스 초고출력 원통형 배터리를 출시해 글로벌 전동공구 고객사 공급도 개시했다.


2026년을 바라보는 시장 전망에 대해 삼성SDI는 중국을 제외한 글로벌 전기차용 배터리 시장이 북미와 유럽의 친환경 정책 완화, 완성차 업체들의 전동화 전략 조정 영향으로 약 6% 성장에 그칠 것으로 내다봤다.


반면 ESS용 배터리 시장은 인공지능 데이터센터 투자 확대에 따라 전력용과 무정전전원장치, 배터리백업유닛 수요가 증가하고, 비중국계 업체들의 미국 현지 생산을 통한 공급 기회가 확대될 것으로 전망했다. 소형 배터리 시장 역시 데이터센터 확산에 따른 전문가용 전동공구 수요 회복과 로봇 등 신규 시장 성장으로 점진적인 반등이 예상된다.


전자재료 부문은 인공지능용 서버 투자 확대에 힘입어 반도체 소재 중심의 견조한 성장세가 이어질 것으로 예상됐다.


삼성SDI는 기술 경쟁력 강화와 사업 체질 개선을 핵심 전략으로 삼아 지속 성장 기반을 구축한다는 방침이다. ESS 부문은 생산능력 풀가동과 SBB 2.0의 미국 현지 양산을 통해 수익성 개선을 추진하고, 전기차용 배터리는 신규 고객 확대와 함께 LFP, 미드니켈 등 신제품 수주를 늘릴 계획이다. 소형 배터리는 탭리스 초고출력 원형 배터리 판매 확대에 주력하고, 전자재료 부문은 반도체 패키징 소재 등 신시장 중심의 제품 개발을 가속화할 예정이다.


회사 관계자는 "선택과 집중을 통한 경영 효율화와 시장 대응 속도 제고, 미래 기술 준비를 통해 올해를 턴어라운드의 원년으로 만들겠다"고 말했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
