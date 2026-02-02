전남 외국인 '병원 문턱' 확 낮춘다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목포대 지원센터－목포한국병원 업무협약

통역부터 진료비 안내까지 '원스톱' 케어 약속

국립목포대학교 전남이민외국인종합지원센터는 최근 목포한국병원과 전남 지역 외국인 주민의 의료 접근성 향상과 진료 현장의 언어 장벽 해소를 위한 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 협약은 의료 현장에서 발생하는 의사소통의 어려움을 완화하고, 외국인 주민의 실질적인 건강권을 보장하기 위해 추진됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲이민·외국인 대상 의료 상담 및 진료 연계 지원 ▲외국인 진료 시 전화 통역 서비스 연계 ▲다국어 의료 안내자료 번역 및 제공 ▲의료비 지원 제도 정보 제공 등 다양한 분야에서 상호 협력하기로 했다.

특히 센터는 현재 운영 중인 통합콜센터와 다국어 상담 체계를 적극적으로 활용해 외국인 주민에게 진료 전후 상담과 의료 정보를 제공할 계획이다. 목포한국병원은 풍부한 외국인 진료 경험을 바탕으로 보다 안정적이고 체계적인 의료 연계 시스템을 구축할 예정이다.

이를 통해 외국인 주민들이 진료 과정에서 겪는 불편을 최소화하고, 지역 내 의료서비스 접근성을 한층 높일 수 있을 것으로 기대된다.

김일수 센터장은 "이번 업무협약은 외국인 주민이 언어적 제약 때문에 적기에 치료를 받지 못하거나 의료서비스 이용을 포기하는 사례를 예방하기 위한 실질적인 조치"라며 "앞으로도 의료·생활·체류 등 전반적인 분야에서 현장 중심의 지원 체계를 강화해 나가겠다"고 강조했다.

정진호 목포한국병원 사무국장은 "지역사회 내 외국인 주민 역시 중요한 의료 수요층"이라며 "이번 협약을 계기로 외국인 환자의 의료 접근성을 높이고 안정적인 진료 환경을 조성하는 데 적극적으로 협력하겠다"고 말했다.





한편 전남이민외국인종합지원센터는 통합콜센터 및 종합상담실 운영, 지역특화비자 사업, 의료·노무·생활 분야 유관기관 연계 등을 통해 전남 지역 이민·외국인 주민의 안정적인 정착과 권익 보호에 힘쓰고 있다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

