캐나다 국방조달 담당 특임장관, 한화오션 거제사업장 방문

加 정부 및 기업관계자 30여명 동행

조립공장 둘러보고 생산자동화 설비 살펴

퓨어 장관, 장영실함 직접 승함해보기도

한화오션은 2일 캐나다 잠수함 사업 조달 업무 최고 책임자인 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관이 거제사업장을 방문했다고 밝혔다.

이날 오전 퓨어 장관은 캐나다 정부 및 기업 관계자 30여명과 함께 한화오션 거제사업장 내 조립공장을 둘러보고 용접 로봇을 활용한 생산자동화 설비 등을 살펴봤다.

스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관(왼쪽에서 다섯번째)이 2일 한화오션 거제사업장을 방문해 국방부 이두희 차관(왼쪽 일곱번째), 김희철 한화오션 대표(왼쪽 여섯번째)와 함께 캐나다 CPSP 사업에 제안한 장보고-III 배치-II 선도함인 장영실함을 돌아보고 있다. 한화오션

장관이 직접 시운전 중인 장영실함에 승함해 잠수함의 우수성을 직접 확인하는 자리도 가졌다. 김희철 대표이사 등 한화오션 주요 경영진과 이두희 국방부 차관 등 정부 인사들이 직접 장영실함을 안내했다.

퓨어 장관은 잠수함을 승함해 본 뒤 건조 작업이 진행 중인 잠수함 건조 현장도 둘러보며 한화오션의 잠수함 생산 역량과 첨단 제조 기술에 큰 관심을 나타냈다.

특히, 이번 방문에는 캐나다 주요 대형 조선소 관계자들도 함께 참석해 조선·해양 분야 협력의 의미가 한층 더 깊어졌다는 평가가 나온다.

한화오션은 이날 퓨어 장관에게 캐나다 잠수함 사업 조달과 관련한 캐나다 현지 기업들과의 산업협력 방안에 대해 상세히 설명했다고 밝혔다. 한화와 한국이 캐나다의 '글로벌 경제·안보 공급망' 핵심 파트너로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다는 의지를 전달했다.

앞서 한화오션과 한화시스템은 지난달 26일 이번 사업 수주를 위해 캐나다 철강, 인공지능(AI), 우주 분야 기업 5곳과 전략적 투자 및 협력을 위한 양해각서를 체결하기도 했다.





김희철 한화오션 대표는 "한화오션은 캐나다 한국에게 최적의 솔루션을 제공할 뿐만 아니라 캐나다 산업과 동반 성장할 수 있는 신뢰의 파트너임을 강조했다"고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

