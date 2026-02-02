캐나다 국방조달 특임장관, 한화오션 거제사업장 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스티븐 퓨어 장관, 60조원 캐나다 잠수함사업 조달 책임자



잠수함 직접 타 협력의지·준비상황 확인‥ 기술력에 '감탄'

스티븐 퓨어(Stephen Fuhr) 캐나다 국방조달 특임장관이 2일 오전 한화오션 거제사업장을 방문했다. 퓨어 장관은 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업(CPSP) 조달 업무를 맡은 최고 책임자이다.

퓨어 장관은 이날 캐나다 정부와 기업 관계자 30여명과 함께 한화오션 거제사업장 조립공장을 둘러보고 용접 로봇을 활용한 생산자동화 설비 등을 살폈다. 이번 방문에 온타리오조선소(Ontario Shipyard), 어빙조선소(Irving Shipbuilding), 데이비(Davie), 시스팬 조선소(Seaspan Shipyard) 등 캐나다 주요 조선소 관계자들도 동행해 한·캐나다 간 조선·해양 분야 협력에 무게를 더했다.

이어 퓨어 장관은 시운전 중인 잠수함 장영실함에 승함해 기술력과 성능을 살폈다. 장영실함 안내에는 김희철 한화오션 대표이사를 비롯한 주요 경영진과 이두희 국방부 차관 등 정부 관계자들이 참여했다. 퓨어 장관은 승함 이후 "대단한 경험이었다. 내부 기술력이 인상적이었다"고 말했다.

스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관과 캐나다 기업인 29명 등이 2일 한화오션 거제사업장을 방문해 장영실함에 승함하는 등 생산시설을 돌아보고 있다.

퓨어 장관은 다른 잠수함 건조 현장도 둘러보며 한화오션의 잠수함 생산 역량과 첨단 제조 기술에 높은 관심을 보였다. 테드 커크패트릭 온타리오조선소 부사장은 "한화오션 거제조선소에서 확인한 역량과 실적을 바탕으로 온타리오조선소의 시설과 인력을 어떻게 효과적으로 활용할 수 있을지 모색할 수 있게 돼 의미가 크다"고 말했다. 장 프랑수아 세갱 어빙조선소 부사장도 "이번 방문은 캐나다 잠수함 사업의 성공을 위해 기업의 역할을 이해하는 데 도움이 됐다"고 했다.

퓨어 장관은 캐나다 정부의 국방 조달 정책을 총괄 조정하는 최고 책임자로 CPSP와 같은 대형 사업에서 전략적 필요성과 산업 참여, 동맹 협력 방향 등을 대외적으로 설명하는 역할을 맡고 있다. 특히 지난해 출범한 국방투자청(Defence Investment Agency)을 관리·감독하며 CPSP를 실질적으로 주도하고 있다.

이날 한화오션은 퓨어 장관에게 CPSP와 관련한 캐나다 현지 기업들과의 산업 협력 방안을 설명하고 한국과 한화가 캐나다의 글로벌 경제·안보 공급망 핵심 파트너로 자리매김할 수 있도록 협력을 강화하겠다는 뜻을 전달했다.

스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관(왼쪽 두번째)이 2일 한화오션 거제사업장을 방문해 장영실함 모형을 보며 설명듣고 있다.

앞서 한화오션과 한화시스템은 지난달 26일(현지시간) CPSP 수주를 위해 캐나다 철강, 인공지능(AI), 우주 분야 기업 5곳과 전략적 투자 및 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 이와 함께 캐나다 기업들과 10여건 이상의 협력 MOU를 추진하며 캐나다 정부의 '바이 캐나디언(Buy Canadian)' 정책을 뒷받침하고 있다.

김희철 한화오션 대표는 "이번 퓨어 장관의 방문은 한화오션이 제안한 CPSP 사업에 대한 현장 점검의 의미"라며 "캐나다 해군에 최적의 솔루션을 제공하는 동시에 캐나다 산업과 함께 성장하는 신뢰의 파트너임을 강조했다"고 말했다.





퓨어 장관 일행은 한화오션 방문 이후 진해 해군 잠수함사령부를 찾아 해군의 교육훈련 체계와 잠수함 유지·보수·정비(MRO) 시설을 둘러봤다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

