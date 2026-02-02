인천도시공사, 도시개발군 최초 'ISO 30301' 재인증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천도시공사(iH)는 도시개발군 최초로 한국경영인증원(KMR)으로부터 '기록관리 국제표준 ISO 30301 재인증'을 획득했다고 2일 밝혔다.

ISO 30301은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 기록경영시스템 국제표준으로, 기관의 기록이 업무 전 과정에 걸쳐 체계적으로 관리·운영되는지를 종합적으로 평가하는 기준이다.

인천도시공사 전경

AD

iH는 기록관리 정책의 고도화와 전사적 기록관리 체계를 정착해 지난 2024년 도시개발군 최초로 ISO 30301을 획득했다. 이번 재인증은 대규모 도시개발사업과 주거복지, 임대주택 운영 등 다양한 사업영역에서 발생하는 기록물을 특성에 맞게 관리하는 역량을 인정받은 결과다.

iH는 ISO 30301 재인증을 계기로 기록 경영체계의 우수성과 지속성을 고도화하는 한편, 인공지능(AI) 기반 기록관리 기술을 도입해 도시개발군 기록관리 선도 기관으로서의 위상을 공고히 할 계획이다.





AD

김길식 iH 경영혁신본부장은 "ISO 30301 재인증은 기록관리가 단순한 행정 관리 차원을 넘어 공사의 핵심 경영 기반으로 자리 잡았음을 보여주는 성과"라며 "앞으로도 디지털 환경에 부합하는 기록관리 고도화와 혁신을 통해 시민에게 신뢰받는 공기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>