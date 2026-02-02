조폐공사, '연결형 은행권' 4종 한정 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국조폐공사는 2일부터 '연결형 은행권(2면부)'을 한정 판매한다고 밝혔다.

연결형 은행권 2면부 4종 이미지. 한국조폐공사 제공

연결형 은행권은 낱장으로 절단하지 않은 연결된 형태으 기념화폐다. 조폐공사는 1000원권·5000원권·1만원권·5만원권 등 4종의 연결형 은행권을 판매한다. 이중 5만원권 2면부는 2024년 처음 출시했을 때 2.2대 1의 경쟁률을 보였다.

연결형 은행권 판매가는 1000원권 1세트 8100원, 5000원권 1세트 1만8400원, 1만원권 1세트 3만100원, 5만원권 1세트 11만6600원이다. 구입은 조폐공사 쇼핑몰에서 가능하며 배송은 입금 완료 후 2주 이내 완료될 예정이다.

1인당 구매 가능 수량은 기존 5개에서 10개로 확대한다. 이는 앞서 진행된 연결형 은행권 1000원권 전지형과 5000원권 16면부를 한정 판매한 것과 동일한 기준이다.

조폐공사는 연결형 은행권이 설날 특별한 세뱃돈이 될 수 있다고 강조했다.





성창훈 조폐공사 사장은 "연결형 은행권은 화폐를 색다른 방식으로 소장할 수 있는 특별한 화폐 기념품"이라며 "화폐가 단순히 거래 수단을 넘어 국민이 소장하고 의미를 담아 활용하는 예술적 자산으로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

