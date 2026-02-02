강석진 이사장 "中企 소통 강화·불법브로커 근절로 신뢰받는 공공기관 될 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중진공, 창립 47주년 기념식 개최

중소벤처기업진흥공단은 2일 경남 진주 본사에서 '중진공 창립 47주년 기념식'을 개최하고, 중소벤처기업의 지속 가능한 성장과 지역사회와 상생을 위해 공공기관으로서의 역할을 강화해 나가겠다고 밝혔다.

강석진 이사장이 2일 중진공 진주 본사에서 열린 창립 47주년 기념식에서 기념사를 하고 있다. 중진공

이날 기념식에는 강석진 중진공 이사장을 비롯해 임직원과 협력기관 직원 등 200여 명이 참석했다. 중진공은 설립 이후 정책자금 지원을 넘어, 성장 단계별 지원을 연계하는 종합지원기관으로 기능을 확장해 왔다. 특히 기업의 창업부터 성장, 재도약에 이르는 전 주기에 걸쳐 현장 중심 지원 체계를 강화하고 있으며, 최근에는 인공지능(AI) 전환과 글로벌 진출 등 새로운 정책 수요에 대응하는 역할을 확대하고 있다.

강석진 중진공 이사장은 "올해는 보호무역 확산과 고환율 등으로 어려운 경영환경에 놓인 중소벤처기업의 실질적인 문제를 해결하기 위한 노력이 필요하다"며 "특히, 정책자금 불법브로커 근절을 위한 대응 체계 강화는 우리 기관의 신뢰를 지키는 중요한 과제인 만큼, 모든 임직원이 적극적으로 대응해 나가야 한다"고 말했다.





강 이사장은 이어 "지자체 및 유관기관과 긴밀한 협력을 통해 지역사회와 상생 가치를 실현하고, 지역발전에도 기여할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 덧붙였다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

