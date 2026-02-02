본문 바로가기
박성혁 관광공사 사장 "3000만 방한객, 2028년으로 앞당긴다"

김희윤기자

입력2026.02.02 13:34

수정2026.02.02 13:47

글로벌 마케팅·체류형 콘텐츠·AI 전환 전략 제시
매년 16% 성장 필요…"숫자 아닌 구조 전환 문제"
취임 후 첫 간담회서 '실행 원년' 선언

박성혁 한국관광공사 사장이 취임 후 첫 기자간담회에서 내놓은 메시지는 단순한 관광객 '증가' 선언과는 결이 달랐다. 그는 2일 서울 중구 프레스센터에서 열린 기자간담회에서 "방한객 3000만 명 시대를 2028년으로 앞당기기 위해 매년 16% 이상 성장해야 한다"며 "이는 이벤트가 아니라 관광 산업의 체질을 바꾸지 않으면 불가능한 수치"라고 강조했다.


박성혁 관광공사 사장 "3000만 방한객, 2028년으로 앞당긴다" 연합뉴스
"글로벌 관광은 이미 무한 경쟁…승부는 마케팅의 '깊이'"

박 사장은 글로벌 관광 환경을 "무한 경쟁 시대로의 진입"이라고 규정했다. 중국·동남아 등 신흥 관광국은 물론, 기존 강자인 일본까지 공격적으로 시장을 넓히는 상황에서 한국이 선택해야 할 해법으로 '글로벌 마케팅의 정밀화'를 제시했다.


그는 일본과의 격차를 수치로 설명했다. "외래객 규모에서도, 상호 방문에서도 일본과의 차이는 2~3배 수준"이라며 "국가별 성장률과 시장 크기를 동시에 보는 분석 틀을 적용해, 하위권 시장은 끌어올리고 정체 시장은 전략적으로 재설계하겠다"고 밝혔다.


핵심 전략은 ▲중화권·일본의 n차 재방문 확대 ▲동남아·중동의 K-컬처 연계 상품 ▲미주·유럽의 온·오프라인 접점 강화로 요약된다. 기존 기사에서 나열된 시장 구분을 넘어, 박 사장은 "지사 단위 협업을 넘어 글로벌 OTA·항공사·호텔 체인과 본사급 파트너십을 맺겠다"고 밝히며 마케팅 스케일 자체를 키우겠다는 구상을 드러냈다.

박성혁 관광공사 사장 "3000만 방한객, 2028년으로 앞당긴다" 연합뉴스

"서울에서 끝나는 관광은 실패…국내 관광이 곧 인바운드의 출발점"

두 번째 키워드는 '체류'였다. 박 사장은 "국내 관광과 외래 관광은 따로 움직이지 않는다"며 "국민이 자주 찾는 곳이 외국인도 찾는 곳이 되는 '동진화' 현상이 이미 나타나고 있다"고 말했다.


이에 따라 관광공사는 테마별 관광 콘텐츠를 대폭 확대하고, 단순 방문지가 아닌 '머무는 공간'으로 지역 관광지를 재설계하겠다는 방침이다. 특히 주목되는 대목은 AI를 활용한 관광 콘텐츠 발굴이다. 박 사장은 "관광지는 사람이 기획해야 한다는 고정관념에서 벗어나, 실제 이동·소비 데이터를 기반으로 AI가 추천하고 진화하는 구조를 고민하고 있다"고 밝혔다.


이는 의료·웰니스·마이스(MICE) 등 고부가 시장 전략과도 맞물린다. 단순 방문객 수 확대가 아닌, 인당 소비와 체류 기간을 동시에 끌어올리는 구조를 만들겠다는 것이다.

박성혁 관광공사 사장 "3000만 방한객, 2028년으로 앞당긴다" '2026년 한국관광공사 10대 대표 사업'. 그래픽 한국관광공사

AI 전환 "기술의 끝에는 사람…관광은 AI가 대체 못 한다"

세 번째 축은 인공지능 전환이다. 관광공사는 올해 신설한 '관광AI혁신본부'를 중심으로 2028년까지 관광 안내 체계를 AI 기반 단일 플랫폼으로 전환한다. 현재 13개로 분산된 B2C 채널은 '비짓코리아'를 중심으로 통합되고, 다국어 안내 챗봇 'AI 여행비서'도 도입된다.


박 사장은 특히 데이터 전략을 강조했다. "AI는 데이터 생태계 없이 쌓으면 모래성"이라며 한국관광 데이터랩을 여행 전·중·후 단계별로 재편하고, 전용 소형 거대언어모델(sLLM)을 구축해 해설·분석 기능을 강화하겠다고 밝혔다.


다만 그는 AI를 '일자리 위협'으로만 보는 시각에는 선을 그었다. "여행은 경험의 산업이며, 감동과 기억은 AI가 대체할 수 없다"며 "AI 시대에 관광 산업은 오히려 더 각광받을 것"이라고 말했다.


박 사장은 2026년을 "데이터와 기술을 믿고 실행하는 전환의 해"로 규정했다. "불필요한 구호를 걷어내고 현장 체감 성과를 만들겠다"며 "관광을 자동차·반도체에 이은 국가 핵심 산업으로 키우겠다"고 강조했다.




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

