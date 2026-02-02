본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

이동환 시장 “사회적경제, 가치 창출이 고용과 성장으로 이어져야”

이종구기자

입력2026.02.02 13:33

시계아이콘01분 38초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

고양시, 사회적경제기업 '자립'에 올인
성과 중심 지원체계로 전환…SVI 도입
성과 '우수' 기업 최대 3년 인건비 지원
사회적경제기업 제품 킨텍스서 상시 판매
사회적경제기업 자립·성장 기반 구축

경기 고양특례시(시장 이동환)가 사회적경제기업의 체질 개선에 나선다. 단순히 취약계층 일자리 제공에 머물던 과거의 시혜적 지원에서 벗어나, 기업의 실질적인 성과를 측정해 경쟁력을 높이는 '성과 중심 성장 정책'으로 지원 체계를 전면 개편한다.

이동환 시장 “사회적경제, 가치 창출이 고용과 성장으로 이어져야” 지난해 7월 일산호수공원에서 열린 '사회적경제 페스타'. 고양특례시 제공
AD

"일 잘하는 기업 더 밀어준다"… SVI 기반 인건비 차등 지원

고양시는 올해부터 사회적경제 일자리 창출 사업에 '사회적가치지표(SVI, Social Value Index)'를 전격 도입한다. SVI는 한국사회적기업진흥원이 기업의 사회적·경제적 성과를 종합적으로 측정하는 객관적 기준이다.


개편안에 따르면, 신규 고용 후 6개월 이상 유지한 30인 미만 기업을 대상으로 SVI 평가 결과에 따라 인건비를 차등 지원한다. '탁월' 등급 기업은 월 90만원, '우수' 70만원, '일반' 50만원을 2년간 지원받으며, 특히 우수 등급 이상의 기업은 지원 기간을 1년 더 연장해 최대 3년까지 혜택을 누릴 수 있다. 이는 단기 일자리 창출을 넘어 기업의 고용 유지 역량을 강화하겠다는 시의 의지가 반영된 결과다.

이동환 시장 “사회적경제, 가치 창출이 고용과 성장으로 이어져야” 지난해 10월 킨텍스로 이전 개소한 ‘가치샵’. 고양특례시 제공

사회적경제기업 제품 '전시'에서 '판매'로…킨텍스 상설 판매 거점 구축

판로 정책도 전시·홍보 중심에서 실질적인 매출 중심으로 전환했다. 시는 지난해 10월 덕양구청 인근에 있던 사회적경제 전시홍보관 '가치샵'을 킨텍스 제1전시장 관광기념품 판매점으로 이전하고, 상시 판매가 가능한 구조로 개편했다.


연중 대형 전시와 행사가 열리는 킨텍스의 특성을 활용해 사회적경제 제품을 일반 소비자에게 자연스럽게 노출하고, 일상 소비 시장 진입을 확대한다는 전략이다. 현재 16개 기업이 33개 제품을 판매하고 있으며, 친환경 생활용품부터 교육 콘텐츠까지 제품군도 다양하다.


이와 함께 시는 국내 전문 전시회 공동관 운영, 대형 유통망 연계 기획전, 사회적경제 페스타 개최, 네이버 스마트스토어 '가치샵몰' 운영 등 온·오프라인 판로 지원을 병행하고 있다.


지난해 킨텍스 메가쇼에는 10개 기업이 참가해 4500여만 원의 매출을 올렸고, 스타필드 고양에서 열린 '경기도 더 좋은 소비 페스타 in 고양'에는 19개 기업이 참여해 약 2000만원의 매출을 기록했다. 또한, 일산 호수공원에서는 사회적경제 활성화와 사회적 가치 소비 확산을 위한 '사회적경제 페스타'를 열어 제품 판매 체험, 이벤트 등 다양한 프로그램을 운영했다.


올해도 시는 전시회 공동관 운영을 비롯해 대형 유통사와의 1:1 구매·수출 상담회, 신제품 쇼케이스 참여 기회 제공 등 실질적인 매출로 이어지는 판로 지원을 이어갈 계획이다.

이동환 시장 “사회적경제, 가치 창출이 고용과 성장으로 이어져야” 지난해 9월 스타필드 고양에서 열린‘경기도 더 좋은소비 페스타 in 고양’. 고양특례시 제공

창업부터 성장까지 지원 고도화…지원센터 기능 강화로 성장 거점 재편

사회적경제기업의 자생력을 높이기 위한 교육·컨설팅 지원도 강화하고 있다.


지난해 시는 총 36회의 사회적경제 아카데미를 운영하고 981명의 수료생을 배출했다. 사회적경제 진입부터 마케팅·브랜딩 전략까지 기초·심화 과정을 운영하고, 아카데미 수료자 대상 1:1 멘토링도 지원했다. 사회적경제 컨설팅은 15개 기업 대상 45회, 창업 컨설팅은 9개 기업 대상 52회 진행돼 예비사회적기업 지정, 소셜벤처 인증, 공모사업 선정 등의 성과로 이어졌다.


올해는 협동조합·마을기업 특화과정을 신설하고, 찾아가는 아카데미와 청소년 대상 교육도 진행할 계획이다. 기업별 컨설팅은 지원 횟수와 밀도를 높이고, 기업 간 네트워크 프로그램도 강화한다.

이동환 시장 “사회적경제, 가치 창출이 고용과 성장으로 이어져야” '사회적경제 페스타' 어린이 체험 부스. 고양특례시 제공

한편, 올해 운영 15년 차를 맞은 고양시사회적경제지원센터는 지난해 11월 창조혁신캠퍼스 성사로 이전해 상담·교육·컨설팅 기능을 강화한다. 시는 이를 통해 사회적경제기업의 안정적인 성장과 자립을 지원하는 거점으로 역할을 확대할 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이동환 고양특례시장은 "사회적경제기업의 자립 기반을 강화하기 위해서는 단순한 지원을 넘어 가치 창출 성과를 고용과 성장으로 연결하는 구조가 필요하다"며 "사회적경제기업이 경쟁력을 갖추고 지속 가능한 고용을 만들어갈 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기