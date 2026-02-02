"실수해도 괜찮아요"…안성시, 저연차 공무원 '대체처분제도' 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임용 3년 미만 대상…경미한 과실 교육·봉사로 대체

경기도 안성시가 도내 시·군 가운에 처음으로 저연차 공무원의 사기 진작을 위한 '대체처분제도' 시행에 나섰다.

안성시는 이달부터 저연차 공무원들의 조직 적응을 돕고 업무 역량을 강화하기 위해' 이 제도를 본격 시행한다고 2일 밝혔다.

'대체처분제도'는 신규 임용 후 3년 미만 저연차 공무원의 과실에 대해 주의·훈계 처분 대신 직무교육이나 봉사활동으로 갈음하는 제도다.

시는 업무 미숙으로 인한 경미한 과실은 처분보다 교육을 통한 역량 강화가 공직 적응과 감사의 실효성 확보에 더 효과적이라고 판단해 이 제도를 도입했다고 설명했다.

이에 따라 공무원들은 대체처분을 받은 후 3개월 이내에 12시간 직무교육과 8시간 봉사활동을 이행하면 경고 등 처분을 면제받게 된다. 다만 5대 비위 행위, 고의적 비위 및 개인 비위는 대체처분 대상에서 제외된다.





시 관계자는 "대체처분제도는 젊은 공무원들이 실수에 위축되지 않고 전문성을 쌓는 소중한 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 청렴의 가치를 지키면서 행정의 효율성을 높일 수 있도록 감사 제도를 끊임없이 혁신하겠다"고 말했다.





