주시운 덕양구청장, 21개 동 ‘현장 소통 간담회’ 성료…발로 뛰는 행정 실천

3주간 21개 동 순회하며 주민 목소리 경청

민원·부서별 점검 회의·동장 회의 통해 '환류 행정' 실현

경기 고양특례시 덕양구청은 주시운 덕양구청장이 지난 1월 12일부터 30일까지 21개 동을 방문한 '주민 소통 간담회'를 성공적으로 마무리했다고 2일 밝혔다.

주시운 덕양구청장이 지난 1월 12일부터 30일까지 21개 동을 방문한 '주민 소통 간담회'를 성공적으로 마무리했다. 사진은 구와동 주민소통 감담회를 마친 후 기념촬영을 하고 있눈 모습. 고양특례시 제공

이번 간담회는 제20대 덕양구청장 취임에 따라 추진됐으며, 행신4동 방문을 시작으로 행주동까지 총 3주간 진행됐다.

신임 구청장은 각 동을 직접 방문해 주민 대표들과 상견례를 겸한 소통의 시간을 갖고, 도로·교통, 환경, 복지 등 생활 밀착형 현안에 대해 가감 없이 의견을 나누며 현장 중심의 행정을 실천해 큰 호응을 얻었다.

덕양구는 간담회 기간 중 다양한 주민 의견을 접수했으며, 관련 부서로 전달해 신속히 검토되도록 조치할 방침이다.

특히 접수된 민원이 단순한 의견 수렴에 그치지 않도록, 구청장 주재하에 담당 부서 과장·팀장과 점검 회의를 열어 진행 상황을 상세히 살피고, 이후 동장 회의를 통해 처리 결과를 각 동과 공유하며 주민들이 체감할 수 있는 '환류 행정'을 실현할 계획이다.

간담회에 참석한 한 주민 대표는 "신임 구청장이 취임 후 가장 먼저 동네를 찾아와 주민들과 격식 없이 소통하는 모습이 인상적이었다."며, "살기 좋은 덕양구를 만들기 위해 주민의 입장에서 고민하고 행동하는 현장 중심 행정에 힘을 보태고 싶다."고 전했다.





주시운 덕양구청장은 "이번 소통 간담회는 덕양구민들의 생생한 목소리를 직접 경청할 수 있었던 매우 뜻깊은 시간"이라며 "간담회에서 제기된 소중한 의견들을 구정에 최우선으로 반영하고, 앞으로도 늘 시민의 곁에서 답을 찾는 현장 중심의 행정을 펼치겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

