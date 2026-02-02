감사원, 감사위원에 특활비 지급 안한다…예산집행 투명성도 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

감사원이 2일 예산 집행 투명성을 높이기 위해 감사위원 특수활동비 지급을 중단하고 예산 집행내역 공개도 확대한다.

연합뉴스

감사원은 이날 감사위원에 대한 특수활동비 지급을 중단하고 필요시 업무추진비를 통해 집행하도록 할 계획이라고 밝혔다. 감사위워노히는 감사원의 최고 의결 기구로 총 6명으로 구성된다.

이번 조치는 일부 감사위원이 구체적 내역을 공개하지 않고 막대한 특활비를 썼다는 지적이 나온 데 따른 것이다. 감사위원의 특활비는 기밀 유지가 요구되는 공공부문의 동향 파악이나 공직비리의 단서를 포착하기 위한 감사정보 수집 활동에 쓰이는 돈이다.

또한 감사원은 감사 활동의 기밀성을 유지하고자 공개하지 않았던 특활비와 수사·감사·예산 등 특정업무 수행에 소요되는 경비의 집행 내역도 공개한다. 다만 특정 감사활동이 세부적으로 파악될 수 있는 등 감사 업무에 현저한 지장을 초래할 수 있는 사항은 부분적으로 공개된다. 이번 결정에 따라 감사원은 이날 2025년도 특활비 6억5000만원, 특정업무경비 31억7000만원의 유형별 집행 내역을 홈페이지에 공개했다.

감사원은 업무추진비의 공개 대상도 감사위원과 고위감사공무원(가급)까지 확대한다. 업무추진비는 유관기관 업무협의나 직원 간담회 등에 소요되는 경비다. 그간 감사원장과 사무총장의 집행 내역만 공개해 왔다.





감사원은 "감사 활동과 직접 관련된 경비의 집행 정보는 대외 공개에 한계가 있음에도 불구하고 예산 집행에 대한 국민의 알 권리와 투명성 제고를 위해 공개를 결정했다"고 설명했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

