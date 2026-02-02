광주 서구, 설 명절 '24시간 안심돌봄' 정상 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

긴 연휴에도 돌봄 공백 없이

야간·휴일 통합돌봄 지원 예정

'24시 원스톱 대응체계 운영

광주 서구가 설 명절 연휴기간 동안 '24시 안심콜안심출동돌봄지원' 서비스를 정상 가동한다. 서구청 제공

광주광역시 서구가 설 명절 기간에도 '24시 안심콜-안심출동-돌봄지원'으로 이어지는 원스톱 안심돌봄 체계를 정상 가동한다.

서구는 돌봄 공백 없는 촘촘한 안전망을 통해 돌봄 취약계층이 긴 연휴에도 안전하고 편안한 일상을 유지할 수 있도록 하겠다고 밝혔다.

서구의 24시 안심돌봄은 통합돌봄의 핵심 사업이다. 긴급 상황이나 야간·휴일에 도움이 필요한 주민이 24시 안심콜로 연락하면 즉시 상황을 파악하고 필요에 따라 현장 출동과 의료·돌봄 서비스 연계까지 한 번에 이뤄진다.

설 명절 기간 돌봄 공백으로 도움이 필요한 거동 불편 어르신(노인장기요양 1~4등급), 심한 지체·뇌병변 장애인, 퇴원 환자 등은 거주지 동 행정복지센터를 통해 상담과 신청이 가능하다.

또 서구보건소와 연계한 공공 의료돌봄을 비롯해 AI 복지사(보이스봇) 안부 확인, 퇴원환자 중간의 집 운영, 고령장애인 통합돌봄, 천원택시 등 다양한 돌봄 정책도 설 연휴 동안 중단 없이 제공한다.





김이강 서구청장은 "명절은 누군가에게 가장 따뜻한 시간이지만 또 다른 누군가에게는 가장 외롭고 위험한 시간이 될 수 있다"며 "설 연휴 동안에도 야간·휴일 24시 안심돌봄 체계를 통해 주민 누구도 돌봄 사각지대에 놓이지 않도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





