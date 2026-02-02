SNS로 태국 마약류 대량 밀수·유통 … 국내 총책 등 21명 검거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

압수된 야바 6만 8043정(위), 필로폰 2.92㎏. 경남경찰청

사회관계망서비스(SNS)를 통해 마약류를 대규모 밀수·유통한 일당이 무더기 검거됐다.

경남 진주경찰서는 유통 국내 총책인 태국 국적 20대 A 씨와 유통책 18명, 투약 사범 2명 등 내외국인 총 21명을 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 검거하고 그중 16명을 구속했다고 2일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난해 9월 사회관계망서비스를 통해 태국에 있는 마약류 판매 총책의 지시를 받아, 태국에서 제조·유통되는 대표 마약류인 '야바' 7만 9000정을 밀수하고 또 다른 유통책인 태국 국적 30대 B 씨로부터 필로폰 5㎏을 받아 각각 유통한 혐의를 받는다.

필로폰은 내국인 50대 C 씨에게, 야바는 태국 국적 30대 D 씨와 40대 E 씨에게 재차 유통된 것으로 드러났다.

A 씨에게 마약류를 전달받은 C 씨는 필로폰을 다시 중국인 2명에게, D 씨와 E 씨는 태국인 등 14명에게 재차 유통했으며 이들 중 9명은 직접 투약한 혐의도 받는다.

태국 마약류 '야바'가 들어있는 상자. 경남경찰청 제공

경찰은 지난해 10월 9일께 필로폰 거래 현장에 잠복해 C 씨와 중국인 2명을 검거한 데 이어 국내 밀수 총책 A 씨 등 올해 1월 21일까지 일당을 잇달아 검거했다.

이 과정에서 필로폰 5㎏ 중 9만 7000여명이 동시 투약 가능한 분량인 2.92㎏, 야바 7만 9000정 중 6만 8043정을 압수했다.

압수한 필로폰은 2억 9000만원 상당, 야바는 13억 6000만원 상당으로 집계됐다.

검거된 피의자 21명 중 내국인은 3명, 중국인은 2명, 태국인은 15명, 라오스인은 1명으로 파악됐다.

이들은 대부분 공장 노동자로 기숙사 생활을 했으며 이 중 7명은 불법 체류자인 것으로 드러났다.

진주경찰서 마약팀은 이 같은 성과를 인정받아 지난달 경찰청으로부터 제1회 특별성과 포상금을 받았다.

경찰 관계자는 "일당 검거 및 구속에 이어 마약류 유통 과정에서 이용된 자금 또는 불법 수익 이동과 경로 수사도 병행할 예정"이라며 "초국가 범죄인 범죄 척결을 위해 외국인 마약류 유통뿐 아니라 온라인, 의료용, 유흥가 마약류 등 상시 단속체계를 이어가겠다"고 했다.





이어 "마약류 범죄 신고자 신원은 철저히 보호하고 신고 보상금을 적극적으로 지급할 예정"이라며 "시민들의 적극적인 관심과 제보를 바란다"고 당부했다.





