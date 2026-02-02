김동연 "달달버스, 시즌2로 다시 돌아온다"…주제·아젠다 중심 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 지난해 관심을 끈 '달달버스'(달려가는 곳마다 달라진다)를 올해 시즌2로 다시 진행한다.

김동연 지사는 2일 수원 영통 경기도청에서 진행된 신년 기자간담회에서 "올해 달달버스 시즌2를 시작할 계획"이라며 "시즌2는 시즌1처럼 지역을 기반으로 하지 않고 주제나 아젠다를 중심으로 운영할 계획"이라고 밝혔다.

김동연 경기도지사가 2일 경기도청에서 열린 신년 기자간담회에서 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

AD

그러면서 "예를 들면 반도체클러스터는 경기 남부의 용인, 화성, 이천, 여주 등 여러 시가 관련돼 있다"며 "반도체, 산업정책, 돌봄 등 아젠다와 주제별로 나눠서 가는 식으로 기획하고 있다"고 설명했다.

김 지사는 앞서 지난해와 올해 초 달달버스 시즌1을 진행했다.

시즌1은 도내 31개 시군을 직접 방문해 시장, 군수 등과 만나 현안을 들은 뒤 방문 지역의 가장 큰 현안이 있는 곳을 찾는 형태로 진행됐다.





AD

김 지사는 시즌1을 통해 총 6400명을 만났으며, 300건의 현안을 접수했다. 현재 현안 처리는 70% 정도 진행됐다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>