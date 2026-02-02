정부, 중견기업 R&D 예산 20% 확대…지역·M.AX 지원 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전년 대비 예산 20% 증액(548→655억원)

정부가 중견기업 연구개발(R&D) 지원 예산을 20% 확대하고 지역 발전과 제조 인공지능 전환(M.AX) 분야 지원을 강화한다. 수도권 중심 지원 구조에서 벗어나 지역 중견기업을 핵심 성장축으로 육성하겠다는 구상이다.

산업통상부는 2일 중견기업 R&D 지원사업 4건을 공고하면서 올해 총 예산을 전년 548억원에서 655억원으로 늘렸다고 밝혔다. 주요 사업에는 '지역 전용 트랙'을 신설해 신규 과제의 60% 이상을 지역 중견기업에 배정하고, 제조 AX 등 인공지능 융합 과제는 평가 지표를 조정해 선정 과정에서 우대하기로 했다.

세부적으로는 글로벌 전문기업 육성을 위한 '월드클래스 플러스 프로젝트 지원 사업'에서 신규 과제 10개 가운데 6개를 지역 전용 트랙으로 운영한다. 과제당 지원 한도도 지역 전용은 4년간 최대 50억원, 자유 경쟁 트랙은 40억원으로 차등을 둔다. 중소·중견기업이 공동으로 연구 성과를 공유하는 '중견-중소기업 상생형 혁신도약 사업' 역시 15개 신규 과제 중 10개를 지역 전용으로 지원한다.

이와 함께 '중견기업·공공연 기술혁신 챌린지'와 '중견기업 핵심연구인력 성장지원' 사업도 병행 추진된다. 기술혁신 챌린지는 공공연구기관과의 협력 연구를 통해 사업 다각화를 지원하고, 핵심연구인력 성장지원은 청년 석·박사와 기술전문 경력 인력의 인건비 일부를 지원하는 방식이다.





산업부는 이번 사업을 통해 중견기업이 지역 대표 기업으로 성장하고 산업 혁신의 '허리' 역할을 수행하도록 지원을 확대하겠다는 방침이다. 참여를 희망하는 기업은 3일부터 신청할 수 있으며, 세부 지원 조건과 평가 절차는 산업부와 한국산업기술진흥원, 한국중견기업연합회 홈페이지를 통해 확인 가능하다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

