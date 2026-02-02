김동연 "이재명 정부 국정운영 A+…재선 출마 빠른 시일내 표명"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 이재명 국민주권정부의 지난 8개월 국정운영에 대해 A+ 학점을 줬다. 또 자신의 올해 6·3지방선거 도지사 출마에 대해서는 조금 더 고민하겠다며 즉답을 피했다.

김동연 지사는 2일 수원 광교 경기도청에서 진행된 신년 기자간담회에서 "경기도는 국정 제1동반자로서 (이재명 정부의) 성공을 위해 최선의 노력을 했다"며 "(현 정부가) 놀랄만한 성과를 냈다"고 평가했다.

놀랄만한 성과로는 ▲내란 종식 등 국가 불확실성 제거 ▲트럼프 관세 협상 등 경제분야 불확실성 해소 ▲코스피 지수 5000포인트 달성 ▲부동산 문제 해결 위한 신속한 4번의 대책 발표 ▲올해 경제성장률 2배 상승 전망 기대감 등을 꼽았다.

김동연 경기도지사가 2일 경기도청에서 진행된 신년 기자간담회에서 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

김 지사는 "(이재명 정부의) 놀라운 것은 현안 대응에 대해 안목과 식견 등 대응 능력이 뛰어났다는 점"이라며 "(이재명 대통령이) 일잘러의 면목을 그대로 보여줬다"고 분석했다.

그러면서 "미래 먹거리 산업인 인공지능 등 산업정책 경제와 민생대책 측면에서도 좋은 성과를 냈다"며 "이 모든 것을 종합할 때 학점은 A+로 본다"고 밝혔다.





김 지사는 자신의 재선 도전에 대해서는 "재선에 관해 이야기하는 것은 시기상조고, 도민 의견을 많이 들은 뒤 (출마 여부를) 고민하겠다"며 "빠른 시간, 적절 타이밍에 지방선거와 관련된 입장을 표명하겠다"고 약속했다.





