김태흠지사 "재정·권한 빠진 민주당 통합안은 기만"

"분권 철학 없는 특별법, 통합 아닌 또 다른 중앙집권 실험"

김태흠 충남지사

김태흠 충남도지사가 더불어민주당이 발의한 충남·대전 행정통합 특별법안을 두고 "재정과 권한 이양이 빠진 통합은 자치분권이 아니라 기만"이라고 비판했다.

충남·대전 행정통합 논의가 정책 차원을 넘어 정치 쟁점으로 급부상하는 양상이다.

김 지사는 2일 도청에서 기자회견을 열고 "민주당 법안은 대전시와 충남도가 그동안 요구해 온 지방분권의 본질이 대거 축소되거나 변질됐다"며 "과연 자치분권에 대한 철학과 의지가 있는지 근본적인 의문이 든다"고 밝혔다.

이어 "충남·대전이 요구한 연간 8조 8000억 원 규모의 항구적 재정 지원과 달리, 민주당 안은 연 3조 7500억 원 수준에 그친다"며 "이 가운데 1조 5000억 원은 10년 한시 지원으로 지속성조차 담보되지 않는다"고 지적했다.

특히 "법인세와 부가가치세 이양은 법안에 언급조차 없고, 국세·지방세 비율 역시 대통령이 약속한 65대35에 크게 못 미친다"고 꼬집었다.

김 지사는 예비타당성 조사 면제와 관련해 "빠르게 처리할 수 있다는 선언적 규정만 있을 뿐"이라며 "특별지방행정기관 사무 이양, 개발사업 인허가 의제 처리, 농업진흥구역 해제 등 핵심 권한은 여전히 중앙부처 협의를 전제로 하고 있어 실질적 권한 이양으로 보기 어렵다"고 밝혔다.

이어 "구속력 없는 '할 수 있다'는 임의 규정이 대부분"이라며 "우리가 요구한 '해야 한다'는 강행 규정과는 천양지차"라고 말했다.

그러면서 "특례 조항 숫자만 늘린 것은 권한을 준 것이 아니라 사업 가짓수만 늘린 것에 불과하다"고 비판했다.

김 지사는 "공식 명칭을 '충남대전통합특별시', 약칭을 '대전특별시'로 한 것은 도민 정서와 거리가 멀다"며 "공식 명칭에 '통합'을 굳이 넣을 이유도 없고, 약칭에서 '충남'을 뺀 것은 인구 규모와 역사성을 고려할 때 받아들이기 어렵다"고 주장했다.

이어 "통합은 단순한 행정구역 개편이 아니라 국가 백년대계를 좌우하는 국가 대개조의 문제"라며 "재정과 권한 이양 없이 시일에 쫓겨 추진되면 분권형 국가개혁은 불가능하다"고 강조했다.

이어 "대전·충남과 광주·전남 등 지역별로 통합법이 달라서도 안 된다"며 "법안이 제각각이면 통합은 협력이 아니라 갈등을 키울 수 있다"고 우려했다.

김 지사는 "자치분권의 철학과 소신이 없는 민주당에게 통합을 맡길 수 없다"며 "분권에 대한 의지와 책임을 가진 대통령이 직접 나서야 할 사안"이라고 말했다.





그러면서 "행정통합과 자치분권을 오랫동안 고민해 온 도지사로서, 빠른 시일 내 대통령과의 면담을 통해 통합의 방향과 원칙을 허심탄회하게 논의하고 싶다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

