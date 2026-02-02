정부, 소부장 협력모델 공모…'생태계·지역' 중심으로 전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

게임체인저 품목 전후방 묶는 '생태계완성형'

특화단지 기반 '지역주도형' 신설

정부가 소재·부품·장비(소부장) 산업의 협력 방식을 '개별 품목'에서 '생태계 단위'로 전환한다. 기존 추격형 지원을 넘어 차세대 품목 선점과 지역 기반 생태계 구축에 초점을 맞춘 구조로 개편에 나선다.

산업통상부는 3일 소부장 협력모델 후보 모집 공고를 개시했다고 밝혔다. 이번 공고를 통해 정부는 신규 유형인 '생태계완성형 협력모델'과 '지역주도형 협력모델'을 발굴할 계획이다.

소부장 협력모델은 2019년 일본 수출규제 이후 도입된 대표 제도로, 지금까지 74건의 수요·공급 기업 간 협력 과제를 발굴해 지원해왔다. 이를 통해 희토류 영구자석, 이차전지 파우치 등 해외 의존도가 높던 품목의 기술 자립을 앞당기고 국내 양산 공장 설립을 유도하는 성과를 냈다. 다만 최근 산업 경쟁이 국가 단위 전략 경쟁으로 격화되면서 단일 품목 중심의 지원 체계로는 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔다.

신설되는 '생태계완성형 협력모델'은 게임체인저 품목을 중심으로 전후방 소부장 기업 전반의 기술 혁신을 추진하는 방식이다. 최종 수요기업이 단순 참여자를 넘어 생태계 설계자 역할을 맡아 연구개발(R&D)을 총괄하고, 정부는 대형 R&D 자금과 정책금융을 지원한다. 수요기업에는 참여 기업을 자율적으로 선택·변경할 수 있는 권한도 부여된다. 수요 앵커기업이 주도하는 산업 도약 기술 프로젝트와 연계되는 방식이다.

또 다른 신규 유형인 '지역주도형 협력모델'은 소부장 특화단지를 중심으로 지역 단위 협력 생태계를 구축하는 데 초점을 맞췄다. 단일 지역형과 지역 간 협력형으로 나뉘며, 단일 지역형은 공장 신설 및 증축 등 설비 투자 집행을 촉진하기 위한 패키지 지원이 핵심이다. 지방정부는 부지와 정주 여건을 제공하고, 앵커기업은 구매 확약과 실증을 맡으며, 지역 혁신기관은 연구 장비 활용을 지원하는 구조다.

지역 간 협력형은 서로 다른 특화단지에 위치한 수요·공급 기업 간 신제품 개발과 사업화를 지원하는 방식이다. 각 지역의 강점을 연결해 시너지를 극대화하고 성과가 특정 권역에 머물지 않도록 확산시키는 데 목적이 있다. 신청 주체는 소부장 특화단지와 국가첨단전략산업 특화단지이며, 소부장 특화단지는 필수로 포함된다.

이번 공모의 마감일은 4월 9일까지다. 세부 내용은 산업통상부와 한국산업기술기획평가원 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





송현주 산업부 산업공급망정책관은 "글로벌 공급망이 변혁적으로 재편되는 시점에서 개별 품목이나 소수 기업 간 협력을 넘어 생태계 단위 협력이 필요하다"며 "지역이 소부장 생태계 구축의 주역이 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

