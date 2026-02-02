대구·경북 시민 뜨거운 호응 '금산인삼&푸드 대구 특별전' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 4억 5392만원 성과, 7000여명 방문

사진=금산군 제공

금산군이 설 명절을 앞두고 지난 1월 29일부터 2월 1일까지 4일간 대구 엑스코(EXCO)에서 개최한 '2026 금산인삼&푸드 대구 특별전'에서 방문객 7000여 명이 몰리며 매출액 4억5392만 원의 성과를 거뒀다.

이번 행사는 금산군이 주최하고 (재)금산인삼약초산업진흥원이 주관했으며 영남권 핵심 거점인 대구에서 금산인삼의 우수성을 알리고 실질적인 인삼경작 농가 및 인삼류·제품류 제조업체의 수익 창출을 위해 마련됐다.

관내 28개 업체 및 생산자 단체가 참여한 이번 행사에 방문객 7000여 명, 매출액 4억 5392만 원의 성과를 거두며 영남권 인삼 소비 시장의 잠재력을 다시 한번 확인했다.

이번 특별전의 성공 비결은 금산군이 올해부터 전면 시행한 '안전인삼 유통 의무화' 제도에 따른 두터운 신뢰로 평가된다. .

군은 농약 허용물질목록 관리제도(PLS) 검사를 통과한 적합 제품만을 시장에 출하하도록 해 믿고 먹는 금산인삼이라는 브랜드 이미지를 확고히 구축하고 있다.

사진=금산군 제공

현장에서는 수삼뿐만 아니라 홍삼, 흑삼 등 고품질 가공식품과 건강기능식품이 명절 선물용으로 큰 인기를 끌었다.

단순 판매 중심에서 벗어나 체험과 즐길 거리를 결합한 연출도 돋보였다. 인삼 튀김, 인삼 막걸리, 인삼 빵 등 인삼을 활용한 대중적인 먹거리 부스에는 연일 대기 줄이 늘어설 만큼 가족 단위 방문객의 발길이 이어졌다.

인삼약초정책과 김보성 담당자는 "이번 대구 특별전은 금산군이 대구 지역에 처음으로 진출한 인삼 홍보 행사"라며 "금산인삼의 브랜드 인지도 확대와 신규 소비층 확보를 위한 중요한 출발점"이라고 말했다.





이어 "앞으로도 수도권과 광역시를 중심으로 소비자 밀착형 홍보·판매전을 지속 확대해 세계인삼 수도 금산의 위상을 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

