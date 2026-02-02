가평군, '2026 숙박세일 페스타' 개최…최대 3만원 할인 혜택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군, 비수기 관광 활성화 위한 숙박비 지원

19일부터 숙박 쿠폰 선착순 발급…체류형 관광객 유치 박차

경기 가평군이 비수기 숙박여행 수요 확대와 지역경제 활성화를 위해 2월부터 4월까지 '2026년 가평군 숙박세일 페스타'를 추진한다.

가평군, 2026년 ‘가평군 숙박세일 페스타’ 추진. 가평군 제공

이번 숙박세일 페스타는 '관광 생활인구 확대'를 목표로 체류·숙박형 관광객 유입을 확대하기 위한 사업으로, 가평군 내 숙박시설을 이용하는 관광객에게 숙박비 할인 혜택을 제공한다. 이를 통해 비수기에도 안정적인 관광 수요를 창출하고 지역 관광에 활력을 더한다는 계획이다.

가평군 숙박세일 페스타는 숙박 예약 플랫폼을 통해 운영된다. 관내 등록 숙박업소(야영장, 민박, 일반숙박업 등)를 예약하는 관광객에게 숙박 예약 금액에 따라 7만원 이상 상품은 3만원, 7만원 미만 상품은 2만원의 숙박 할인 쿠폰이 제공된다.

쿠폰은 2회에 걸쳐 선착순으로 발급된다. 1차 쿠폰은 2월 19일부터, 2차 쿠폰은 3월 19일부터 소진 시까지 발급되며 숙소 입실 기간은 1차 쿠폰의 경우 2월 27일부터 3월 29일까지, 2차 쿠폰은 3월 27일부터 4월 26일까지다.

할인 쿠폰은 △NOL(놀유니버스) △여기어때 △땡큐캠핑 △캠핏 △맘맘 △반려생활 등 6개 숙박 예약 플랫폼을 통해 사용할 수 있으며, 가평군 내 등록 숙박시설을 대상으로 한다. 쿠폰 발급 방법 및 할인 적용에 대한 자세한 사항은 각 예약 플랫폼의 상세 안내를 통해 확인할 수 있다.

가평군은 이번 행사를 통해 겨울·초봄 비수기에도 관광객의 체류를 유도하고, 가평을 찾는 관광객에게 보다 합리적인 숙박 여건을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.





가평군 관계자는 "가평군 숙박세일 페스타는 숙박 할인 혜택을 통해 관광객의 방문 부담을 줄이고, 머무는 여행을 유도하기 위한 사업"이라며 "앞으로도 체류형 관광 활성화를 위한 다양한 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

