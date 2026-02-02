백경현 시장 “지역 자원 활용한 실질적 미래 교육 구현할 것”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시-구리남양주교육지원청

미래교육협력지구·경기공유학교 업무협약 체결

미래인재 양성을 위한 상호 교류 및 협력 강화

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 1월 30일 경기도구리남양주교육지원청(교육장 서은경)과 '구리시 미래교육협력지구-경기공유학교 업무협약'과 해당 협약의 2026년 부속합의서를 체결했다.

백경현 구리시장이 지난 1월 30일 서은경 경기도구리남양주교육지원청 교육장과 '구리시 미래교육협력지구경기공유학교 업무협약'과 해당 협약의 2026년 부속합의서를 체결하고 있다. 구리시 제공

미래교육협력지구는 학교와 지역사회가 연계해 학생들이 자신의 꿈을 실현하고, 미래에 지역사회의 인재로 성장할 수 있도록 경기도 교육감과 기초자치단체장이 협약을 통해 지원하는 지역을 말한다. 경기공유학교는 경기도교육청이 구리시와 협력해 학생 맞춤형 성장을 지원하는 지역교육 기반이다.

양 기관은 협약 기간인 2년간 지역의 다양한 교육자원을 활용해 학생 개개인의 특성과 요구에 맞는 맞춤형 교육을 실현하고, 이를 위한 교류 활성화와 협력 강화를 추진할 계획이다.

또한 2026년 부속 합의 기간은 2026년 2월부터 2027년 2월까지로, 총 15개 세부 프로그램에 대해 총사업비 33억3000만원(구리시 17억8700만원, 교육지원청 15억4300만원) 이 투입될 예정이다.





백경현 구리시장은 "이번 협약을 계기로 지역맞춤형 미래 교육이 실질적으로 구현될 수 있도록 교육지원청과 학교 현장과의 긴밀한 소통과 협력을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

