"외톨이 없는 교실 만든다"…전남교육청 '사회정서교육' 전면화

교원 연수·학부모 콘텐츠 등 입체적 지원망 구축

전남도교육청이 학생들의 마음 건강과 관계 맺기 역량을 강화하기 위해 칼을 빼들었다. 도교육청은 2026학년도부터 도내 초등학교 1·4학년과 중학교 1학년을 '사회정서교육 중점 학년'으로 지정하고 관련 정책을 대폭 강화한다고 2일 밝혔다.

이번 정책의 핵심은 지난해 전남교육청이 도입한 '한국형 사회정서교육'의 현장 안착이다. 이는 기존의 단순한 생명존중 교육을 넘어, 학생들이 타인과 우호적인 관계를 형성하고 공동의 목표를 위해 협력하는 실질적인 '관계 역량'을 기르는 데 방점을 두고 있다.

전남도교육청은 초등 1·4학년과 중학교 1학년을 '사회정서교육 중점 학년'으로 지정하고 관련 정책을 대폭 강화한다. 전남도교육청 제공

이에 따라 일선 학교에서는 정규 교과 수업은 물론 창의적 체험활동 등 학교별 여건에 맞는 다양한 방식을 통해 사회정서교육을 필수적으로 운영하게 된다.

도교육청은 정책의 실효성을 높이기 위해 전방위적 지원에 나선다. 구체적으로 ▲학생용 교육자료 및 교원 연수 자료 제작·보급 ▲학부모 대상 '행복 더하기' 영상 콘텐츠 제공 ▲학생 마음 챙김 동아리 30개 팀 지원 등을 추진한다. 아울러 3월부터는 '사회정서교육 현장지원단'을 가동해 프로그램 개발을 돕고, 찾아가는 컨설팅을 통해 우수 사례를 확산할 계획이다.

정책 성공의 열쇠를 쥔 교원들의 역량 강화에도 공을 들이고 있다. 도교육청은 지난달 30일부터 이틀간 전남여성가족재단과 순천만생태문화교육원에서 '사회정서교육 교원 심화 직무연수'를 진행했다.

이번 연수는 단순한 이론 주입식 교육에서 벗어나, 교실 현장에서 즉시 적용 가능한 수업 설계와 실습 위주로 꾸려져 참여 교사들의 호응을 얻었다. 연수는 사회정서교육의 개념 이해부터 교육과정 적용, 활동 구성 등 실무적인 내용이 집중적으로 다뤄졌다.

도교육청은 향후 선도학교 운영과 현장지원단 활동을 통해 사회정서교육이 일회성 행사가 아닌 지속 가능한 교육 문화로 자리 잡도록 지원을 아끼지 않을 방침이다.





김광식 민주생활교육과장은 "사회정서교육은 별도의 이벤트성 프로그램이 아니라 학생의 건강한 성장을 지탱하는 교육과정의 핵심"이라며 "모든 교사가 주체적으로 실천하는 환경을 조성해 학교 현장에 안정적으로 정착시키겠다"고 강조했다.





