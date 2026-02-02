스코넥, XR에 AI 면접관을 담다…삼성글로벌리서치와 몰입형 면접교육 콘텐츠 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

XR(확장현실) 콘텐츠 전문기업 스코넥엔터테인먼트 삼성글로벌리서치와 XR 및 생성형 AI(Gen AI)를 활용한 면접교육 콘텐츠 개발 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 계약은 삼성 임직원을 대상으로 하는 교육 콘텐츠 개발을 주요 내용으로 하며 삼성 Galaxy XR 디바이스와 생성형 AI를 연동한 몰입형 훈련 시스템을 통해 실제 면접 상황과 유사한 환경을 가상공간에서 구현하는 것이 핵심이다.

이번 콘텐츠는 Galaxy XR 기반의 가상 면접 공간에서 Gen AI가 실시간 대화를 수행하는 인터랙티브 구조로 설계되며, 기존 영상·시뮬레이션 중심 교육을 넘어 고도화된 몰입형 훈련 환경을 제공하는 것이 특징이다.

AI는 면접자의 응답에 따라 질문 흐름을 동적으로 조정하고, 다양한 직무·상황별 면접 시나리오를 자동 생성함으로써 현실성과 확장성을 동시에 확보한다. 이는 향후 리더십 교육, 커뮤니케이션 훈련 등 다양한 기업 교육 분야로의 확장 가능성도 높다는 평가다.

스코넥 박원철 대표이사(CEO는 "이번 삼성글로벌리서치와의 협업은 XR과 생성형 AI를 결합한 스코넥의 기술력이 대기업 임직원 교육 분야에서 실질적인 가치로 검증되는 계기"라며 "실제 면접 상황에 가까운 몰입형 훈련 환경을 통해 교육 효과를 극대화하고, 향후 HR·리더십·커뮤니케이션 등 기업 교육 전반으로 XR·AI 기반 솔루션을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





한편 스코넥은 이번 계약을 계기로 XR과 생성형 AI를 결합한 기업 교육 콘텐츠 영역에서의 경쟁력을 강화하고, 향후 다양한 산업군을 대상으로 실감형 교육·훈련 솔루션을 확대해 나갈 계획이다.





