고졸·전문대졸 청년 월급 얼마길래…20대 평균의 70% 수준

고졸·전문대졸 월 평균 임금 세전 167만원

비정규직 56.6%…영세 사업장 근무 집중

고졸·전문대졸 청년 취업자의 평균 임금이 20대 전체 취업자 평균의 70% 수준에 그친 것으로 나타났다. 비정규직 비율이 높고 영세 사업장 근무 비중도 커 전반적인 고용 여건이 불안한 모습이다.

고졸인재 채용엑스포에 참가하기 위한 고교생들로 북적이는 고양 킨텍스의 모습. 아시아경제DB

2일 교육계에 따르면 한국교육개발원은 최근 발간한 '2025 한국교육종단연구: 초기 성인기의 생활과 성과(Ⅲ)' 보고서를 통해 이 같은 조사 결과를 공개했다.

연구진이 고등학교 졸업 3년 차 고졸·전문대졸 취업자 643명을 분석한 결과 이들의 월 평균 임금은 세전 기준 약 167만원으로 집계됐다. 주당 평균 근무시간이 33.4시간인 점을 고려하면 시간당 임금은 약 1만1600원으로 올해 최저임금인 1만320원보다 약간 높은 수준이다. 이는 통계청 기준 20대 전체 취업자의 월 평균 임금(234만원)과 비교하면 71.4%에 그친다.

고용 형태 역시 불안정했다. 고졸·전문대졸 청년 취업자의 비정규직 비율은 56.6%로 정규직 비율(43.4%)을 웃돌았다. 사업장 규모별로는 직원 수 1~4명 사업장에서 근무한다는 응답이 27.7%로 가장 많았고 5~9명(21.8%), 10~29명(14.1%) 순으로 나타났다. 전일제 근무자는 46.1%에 그친 반면 시간제 근무자는 53.9%로 더 많았다. 4대 보험 가입률도 60.6%에 머물렀다.

'목표했던 일자리와 현재 일자리가 어느 정도 일치하는지'를 묻는 문항에서 고졸·전문대졸 청년 취업자의 평균 점수는 2.29점으로 '일치하지 않는 편'에 가까웠다. 이직 의향이 있다고 답한 응답자도 4명 중 1명꼴이었다.

이직을 고려하는 주요 이유로는 '보수가 적어서'(25.87%)가 가장 많았고 '직장의 발전 전망이 없어서'(16.17%), '개인적인 성장 가능성이 불투명해서'(10.71%) 등이 뒤를 이었다.





연구진은 "고졸·전문대졸 청년은 초급 기술 인력과 청년 산업 인재에 대한 국가 수요를 맞추고 한국사회가 직면한 문제에 대응하기 위한 대안으로 육성돼 왔다"며 "사회적 역할과 중요성에도 불구하고 4년제 대졸자와 비교하면 열악한 환경에 놓여 있다"고 지적했다.





