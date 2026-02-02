구리시, '행복팜팜' 시민 텃밭 950구획 무료 분양…2일부터 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 구리시(시장 백경현)는 도시농업 활성화를 위해 조성한 시민 텃밭 '더 행복한 시민 텃밭, 행복팜팜(farm farm)'에 참여할 도시농부를 2일부터 20일까지 모집한다고 밝혔다.

구리시, 더 행복한 시민텃밭, 행복팜팜(farm farm) 도시농부 모집. 구리시 제공

'더 행복한 시민 텃밭, 행복팜팜(farm farm)'은 갈매동 552-9번지 일원, 인창동 659-3번지, 토평동 465-157번지 등 총 3개소, 1만4125㎡(약 4272평) 규모로 조성되며, 체험용 텃밭 950구획을 시민들에게 무료로 분양하는 사업이다.

텃밭 규모는 16㎡형과 10㎡형 두 가지로 구성되며, 구리 시민이라면 누구나 신청할 수 있다. 신청은 온라인(https://share.gg.go.kr/vgtGarden, 경기 공유서비스 ▶ 참여 서비스 ▶ 텃밭 분양) 을 통해 신청받는다.

구리시 관계자는 "도심 속 녹색 힐링 공간에서의 텃밭 활동을 통해 시민들에게 건전한 여가 생활을 제공하고, 도시농업이 활성화될 수 있도록 적극 추진하겠다"고 말했다.





도시농부 모집과 관련한 자세한 사항은 구리시 산업지원과 농업지원팀으로 문의하면 된다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

