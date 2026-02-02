강성휘 목포시장 출마 예정자, '목포야 사랑해' 출판기념회 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 4천여 명 참석…정치권 인사 대거 집결

전남 목포시장 출마예정자인 강성휘의 저서 '목포야 사랑해' 출판기념회가 4,000여 명의 시민이 참석한 가운데 성황리에 마무리됐다.

서미화, 박지원,김원이(왼쪽부터)국회의원이 강성휘 출마예정자의 출판기념회를 찾아 응원의 메시지를 전달했다.

지난 1일 오후 목포 에메랄드웨딩홀 2층에서 열린 출판기념회에 시민은 물론 정치권과 지역 각계 인사들이 대거 참석해 높은 관심과 성원을 보였다

이날 행사에는 박지원, 김원이, 서미화, 신정훈, 민형배 국회의원이 참석해 자리를 함께했다.

또한 김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표는 축전을 보내 출판을 축하했으며, 김영록 전남도지사와 강기정 광주시장, 김관영 전북도지사, 신정훈 국회의원 등은 축하 영상을 통해 응원의 메시지를 전했다. 김대중 전라남도교육감도 현장을 찾아 의미를 더했다.

행사장에는 약 4,000여 명의 시민이 몰려 '목포야 사랑해'에 담긴 강성휘의 삶과 목포에 대한 애정, 지역의 현재와 미래에 대한 문제의식을 함께 공유했다.

출판기념회를 가득 채운 내외 귀빈들로 행사장이 북적였다.

강 출마예정자는 인사말을 통해 "'목포야 사랑해'는 정치인이 되기 위해 쓴 책이 아니라, 목포에서 시민과 함께 살아온 한 사람의 기록"이라며 "오늘 이 자리는 책을 소개하는 자리를 넘어 목포의 미래를 시민과 함께 이야기하는 뜻깊은 시간이었다"고 말했다.

이어 "바쁜 일정 속에서도 함께해 주신 시민 여러분과 참석자들께 진심으로 감사드린다"며 "여러분의 기대와 응원을 마음에 새기고, 목포의 변화와 시민의 삶을 위해 더욱 낮은 자세로 걸어가겠다"고 밝혔다.





이번 출판기념회는 단순한 출판 행사를 넘어 강성휘의 정치적 비전과 시민과의 소통 의지를 확인하는 자리로 평가받고 있다. '목포야 사랑해'는 외부의 시선이 아닌, 목포에서 살아온 시민의 관점에서 지역의 아픔과 가능성을 기록한 책으로, 출판기념회를 통해 많은 시민의 공감을 얻었다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

