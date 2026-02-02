국내 6개 LCC 포인트 통합 적립… '우리카드 유니마일' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

항공권 구매 3%·해외카드 이용 시 6% 적립 후 항공권 구매 활용

우리카드가 국내 6개 저비용항공사(LCC)에서 통합으로 포인트를 적립 및 이용할 수 있는 '우리카드 UniMile(유니마일)'을 출시했다고 2일 밝혔다.

'우리카드 UniMile'은 진에어·제주항공·티웨이항공·이스타항공·에어부산·에어서울의 통합 포인트 서비스를 제공한다. 6개 LCC에서 항공권 구매 시 3%의 통합 포인트를 적립할 수 있고 적립된 포인트로는 다시 항공권을 구매할 수 있다.

이 카드는 빠른 속도로 성장하고 있는 국내 LCC 시장 규모와 고객 니즈를 반영했다. 지난해 7월 국토교통부 항공 통계를 기준으로 상반기 국내 LCC의 국제선 탑승객 수가 대형 항공사와 외항사를 모두 추월했다는 점에 주목했다.

LCC 고객들이 주로 방문하는 일본, 베트남, 태국, 싱가포르 등 주요 국가에서 이 카드를 이용하면 결제 금액의 6%를 적립 가능하다. ▲ 여행 플랫폼(마이리얼트립, 클룩, 야놀자 등) ▲ 면세점(롯데, 신세계, 신라 등) 업종에서는 2%, 국내 가맹점에서는 전월 실적 및 한도 제한 없이 0.7%를 적립할 수 있다. 우리WON카드 앱 및 간편결제 이용 시에는 추가 3% 청구할인 혜택도 받을 수 있다.

해외여행에 빠질 수 없는 국내 공항 라운지(본인, 연 2회) 및 수하물 우선 처리 서비스, 수하물 5kg 추가도 무료로 이용 가능하다.





우리카드 관계자는 "해외여행 대중화 시대를 맞아 카드 한 장으로 6개 항공사를 편하게 이용하실 수 있는 상품을 준비했다"며 "출시를 기념해 올해 4월 말까지 '우리카드 UniMile'을 이용해 진에어에서 20만원 이상 항공권 구매 시 7만원 할인을 받을 수 있는 이벤트를 진행 중이니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

