[클릭 e종목]"현대홈쇼핑, 이익 증가구간 진입...배당 확대될 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대홈쇼핑이 이른바 '이익 증가 구간'에 진입하면서 향후 배당을 비롯한 주주환원율도 높아질 것이라는 증권가 분석이 나왔다.

남성현 IBK투자증권 연구원은 2일 '이익 증가 구간 진입 = 배당 증가 구간 진입'이라는 제목의 기업 분석 보고서에서 "현대홈쇼핑의 실적 개선에 주목할 필요가 있다"며 이같이 밝혔다.

AD

먼저 남 연구원은 "취급고 증가율은 제한되고 있으나, 이익 성장이 가파르게 나타나기 시작했다"며 "고마진 상품군 비중 확대에 따라 수익성은 개선되고 있는 것"으로 분석했다. 현대홈쇼핑의 지난해 3분기 영업이익은 640억원으로 전년 동기 대비 25.7% 증가한 상태다.

그는 "이러한 추이는 4분기에도 이어질 것"이라며 구체적으로는 ▲4분기가 상대적으로 고마진 상품군 비중이 높은 구간이라는 점 ▲식품 및 뷰티 상품군 판매량 회복이 이뤄졌다는 점을 근거로 꼽았다.

여기에 송출수수료 하락이 예상된다는 점 역시 향후 실적 전망에 긍정적이다. 남 연구원은 "홈쇼핑 산업 수익을 저해했던 가장 큰 원인 중 하나는 송출수수료 증가"라며 "2025년부터 하락세로 전환되기 시작했고, 2026년에도 이어질 것"으로 내다봤다. 그는 현대홈쇼핑의 송출수수료 감소율을 약 1~1.5% 수준으로 추정하면서 "크지는 않지만, 의미 있는 구간"이라고 덧붙였다.

이에 따라 영업실적 개선에 힘입어 향후 주주환원율 역시 높아질 것으로 기대된다. 남 연구원은 현대홈쇼핑이 별도 기준 영업이익의 30%를 배당재원으로 쓰겠다고 밝힌 사실을 언급하면서 "고마진 상품군 비중 증가와 송출수수료 감소가 동시에 이루어지는 만큼 향후 배당 확대가 예상된다"고 언급했다.





AD

현대백화점그룹은 현대지에프홀딩스 출범 후 적극적인 주주정책을 밝힌 바 있다. 그는 "최근 실적 개선이 나타나는 만큼 (현대홈쇼핑 역시) 그룹사 기조를 따라갈 것"이라고 예상했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>