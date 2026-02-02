정상혁 신한은행장, 친환경차 부품 공장 찾아 금융지원 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정상혁 신한은행장이 생산적 금융 행보의 일환으로 친환경차 부품 생산 현장을 둘러보고, 금융지원 방안을 논의했다.

정상혁 신한은행장(앞줄 가운데)이 지난달 30일 경기도 화성에 위치한 디와이피㈜ 공장을 방문해 홍순겸 디와이피 회장(앞줄 왼쪽)과 양준규 사장(앞줄 오른쪽)으로부터 설명을 듣고 있는 모습. 신한은행 제공

지난달 30일 정 행장은 경기도 화성에 위치한 디와이피 공장을 방문, 금융 애로사항과 향후 성장 과정에서 필요한 지원 방안 등을 논의했다.

디와이피는 1967년 '동양정공사'로 설립된 내연기관용 피스톤 제조 기업으로, 대표적인 국내 소부장(소재·부품·장비) 중견기업으로 분류된다. 친환경차 시장 확대에 대응해 2024년 자회사 '디와이피에코'를 설립한 후 하이브리드 및 전기차용 핵심 부품 제도 등 친환경차 영역으로 사업을 확장하고 있다.

이번 현장 방문에는 정 행장과 함께 강명규 신한금융그룹 '생산적 금융 추진단' 대출분과장(신한은행 여신그룹장)이 동행했다. 이들은 디와이피의 투자 계획과 자금 수요를 확인하고, 생산 설비 확대·신산업 추진 과정에서의 금융 지원 방안도 심도 있게 논의했다.

특히 정 행장은 디와이피 창업주인 홍순겸 회장과 양준규 사장을 만나 기존 핵심 산업 분야의 수주 증가에 따른 생산 확대 계획과 친환경차 부품을 중심으로 한 첨단 혁신 산업 확장 전략에 대한 설명을 들었다. 아울러 향후 투자와 성장 과정에서 금융 접근성과 실행 속도를 높일 수 있도록 신한은행의 금융 역량을 적극 연계하겠다는 뜻을 밝혔다.

정 행장은 "기술력과 성장성을 갖춘 기업이 도약의 기회를 놓치지 않도록 산업 특성을 반영한 맞춤형 금융 지원을 확대할 것"이라며 "자금 공급이 기술 혁신 기업, 지역 경제 활성화 등 생산적 영역으로 폭넓게 이뤄질 수 있도록 역할을 다할 것"이라고 말했다.





한편 신한은행은 지난달 29일 경기신용보증재단에 70억원을 특별 출연했다. 이를 통해 경기도 내에 본점 또는 사업장이 있는 중소기업과 소상공인을 대상으로 1050억원 규모의 협약 보증을 제공할 계획이다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

