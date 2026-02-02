NH투자증권, 디지털프로덕트본부장에 김동민 상무 선임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH투자증권은 디지털 사업 경쟁력 강화를 위해 디지털프로덕트본부 담당 임원으로 김동민 상무를 신규 선임했다고 2일 밝혔다.

김동민 상무는 1983년생으로, 디지털 조직 분야에서 전문성을 갖춘 인물이다. NH투자증권은 이번 인사를 통해 인공지능(AI) 전략을 포함한 디지털 역량을 조직 전반에 내재화하고, 보다 민첩하고 역동적인 스쿼드 조직 문화를 구축할 계획이다.

김 상무는 삼성전자에서 모바일 전략 및 글로벌 파트너십 업무를 담당한 뒤, 미국 노스웨스턴대 켈로그 경영대학원에서 MBA 과정을 수료했다. 이후 외국계 증권사 CLSA에서 바이오 섹터 리서치 애널리스트로 근무하며 금융 분야 경험을 쌓았다. 최근에는 이커머스 및 엔터테인먼트 기업에서 최고제품책임자(CPO)로 재직하며 스쿼드 중심의 제품 조직 전환과 신규 사업 성장을 이끈 바 있다.





NH투자증권은 김 상무가 디지털 조직의 실행력과 대형 금융사의 안정성을 조화롭게 결합해 디지털 프로덕트 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대했다.





