레고코리아, '레고 포켓몬' 시리즈 3종 사전 예약 실시

레고스토어·네이버 공식몰서 진행
레고코리아는 '레고 포켓몬' 시리즈 3종을 공개하고 사전 예약을 진행한다고 2일 밝혔다.
신제품 3종은 레고그룹과 포켓몬 컴퍼니 인터내셔널의 첫 협업 제품으로, 포켓몬 브랜드 30년 역사 속 가장 상징적인 포켓몬을 바탕으로 구성됐다. 해당 제품은 오는 27일 정식 출시한다.
레고코리아는 이를 기념해 오는 26일까지 온·오프라인 공식 레고스토어와 네이버 공식 몰에서 사전 예약을 진행한다. 또한 오는 5~18일까지 '무신사 스토어 성수 대림창고'에서 운영되는 '레고 밸런타인데이 팝업스토어'에서도 현장 사전 예약이 가능하다.
신제품 '레고 포켓몬 피카츄와 몬스터볼'은 피카츄가 몬스터볼에서 튀어나오는 상징적인 장면을 총 2050개의 브릭으로 구현했다. '레고 포켓몬 이상해꽃, 리자몽, 거북왕'은 총 브릭 수 6838개, 높이 50cm에 달하는 대형 전시용 세트로 관동 지방의 첫 파트너 포켓몬 3종의 최종 진화형을 한데 모았다. '레고 포켓몬 이브이'는 총 587개 브릭으로 이브이를 재현했다.
레고코리아 관계자는 "'레고 포켓몬' 시리즈는 창의성과 모험의 가치를 새롭게 경험할 수 있는 제품"이라며 "'레고 포켓몬'을 모두 잡고 조립하며 자신만의 모험을 시작해 보길 바란다"고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
