"봄 배추, 꽃대 나오면 상품성 떨어져"…농진청, '예방 관리 점검표' 제시

생육 초기 저온 이어지면 꽃대오름 발생

무게 줄고 맛 떨어져

"예방이 유일한 대책"

배추를 재배할 때 생기는 '꽃대오름(추대)'은 배추가 속을 채우기 전 꽃줄기가 올라오는 현상을 말한다. 꽃대가 생기면 속들이(결구)가 불량해지고 무게·식감이 떨어져 상품성이 떨어져 주의가 필요하다.

2일 농촌진흥청은 봄배추 재배 농가의 꽃대오름 피해를 막기 위해 이 같은 내용을 담은 '예방 관리 점검표'를 제시하며 주의를 당부했다.

꽃대오름(추대)이 발생한 배추. 농진청

농진청 관계자는 "꽃대오름 현상은 생육 초기 저온이 이어지는 봄배추에서 문제가 된다"며 "지난해에는 전남을 중심으로 약 100㏊에서 피해가 발생한 것으로 추정된다"고 말했다.

배추는 생육 초기 저온에 반응해 꽃을 만들기 시작한다. 꽃대가 만들어지면 기온이 오르고 낮의 길이가 길어질 때 꽃대가 자라기 시작한다. 겨울에서 봄으로 넘어가는 시기에 꽃대오름이 발생할 가능성이 크다.

꽃대오름 현상을 줄이려면 우선 유전적으로 저온에 덜 민감한 봄배추 전용 품종, 즉 '만추대성' 품종을 사용해야 한다. 만추대성 품종은 저온 민감도가 낮거나, 꽃눈을 만들 때 저온 기간·강도가 더 필요하거나, 꽃눈이 만들어져도 꽃대 자람이 늦어 꽃대오름이 늦게 되는 특성이 있다. 도입하려는 품종을 좁은 면적에서 약 2년간 시험 재배해 꽃대오름 안정성을 확인한 뒤 재배를 확대하는 것이 좋다.

저온에 가장 민감한 시기로 온도 관리가 특히 중요하다. 보온용 터널과 난방기, 전열선 등을 설치해 밤 최저기온이 13℃ 이상 유지되도록 관리한다. 육묘틀(트레이)을 지면 가까이 두고 키울 경우 토양 냉기에 영향을 받으므로 보온에 더 신경을 써야 한다. 매일 밤 최저기온을 기록하며 관리가 제대로 이뤄지는지 지속해서 점검해야 한다.

정식(아주심기)시기 시기는 해당 지역의 평년 기온을 확인해 결정한다. 기온이 10℃ 이상인 날이 약 1주일 정도 지속될 때 아주심기하고, 되도록 일찍 심지 않도록 한다. 또 모종 본잎이 5~6장 나왔을 때가 아주심기에 가장 적절하다. 지나치게 노화한 모종은 아주심기 후 적응 스트레스가 심하고 꽃대오름 발생 가능성이 커진다.

아주심기 전에는 흑색 또는 투명 비닐을 덮어(멀칭) 토양 온도를 유지해 준다. 아주심기 이후에는 토양이 건조해지지 않도록 물을 충분히 주고 적정 토양 수분을 유지해 뿌리내림과 생육을 돕는다.





옥현충 농진청 국립원예특작과학원 채소기초기반과장은 "봄배추 꽃대오름은 사실상 예방이 유일한 대책"이라며 "만추대성 품종을 선택하고 모종 생산 시 온도 관리에 주의해 꽃대오름 피해가 발생하지 않도록 해야 한다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

