양주시, 한국전기안전공사와 ‘경기양주 테크노밸리’ 입주 협력 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국전기안전공사 경기북부본부장, 양주시 방문

양주테크노밸리 입주 협력 논의

경기 양주시가 지난 30일 한국전기안전공사 경기북부본부 신임 본부장이 시청을 방문해 부임 인사를 나누고 경기양주 테크노밸리 입주 추진과 관련한 협력 사항을 논의했다.

강수현 양주시장이 지난 30일 한국전기안전공사 경기북부본부 신임 본부장이 시청을 방문해 부임 인사를 나누고 경기양주 테크노밸리 입주 추진과 관련한 협력 사항을 논의한 후 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

AD

이번 방문은 신임 본부장 부임에 따른 공식 인사와 함께 입주 예정 부지(R&D G-5) 현장 점검을 병행하기 위해 마련됐다. 방문단은 부임인사 후 테크노밸리 현장을 찾아 부지 위치, 접근성 등을 확인하며 향후 입주 추진 과정에서의 협력 사항을 공유했다.

경기양주 테크노밸리는 양주시 마전동 일원에 양주시·경기주택도시공사(GH)·경기도가 공동으로 조성 중인 약 21만 8천㎡ 규모의 첨단산업단지다.첨단제조업과 정보통신(ICT) 기반 기업을 중심으로 연구·산업·정주 기능이 연계된 경기북부 산업혁신 거점으로 조성되고 있다.

전기·에너지 안전관리 전문 공공기관인 한국전기안전공사는 데이터 기반 예방관리 체계 고도화 등 안전관리 혁신을 추진하고 있다. 양주시는 이번 협력 논의를 계기로 테크노밸리가 안전 역량을 갖춘 경쟁력 있는 산업단지로 성장할 것으로 기대하고 있다.

강수현 양주시장은 "한국전기안전공사 경기북부본부의 테크노밸리 입주 추진이 원활히 진행될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"며 "현장 중심의 소통과 행정지원을 통해 입주기관이 안정적으로 정착할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 전했다.





AD

양주시는 앞으로도 경기양주 테크노밸리와 은남일반산업단지 등 주요 산업거점을 중심으로 우수 기업·연구기관·대학·공공기관을 지속적으로 유치해 '기업하기 좋은 도시, 일자리 넘치는 도시 양주' 구현에 행정 역량을 집중할 방침이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>