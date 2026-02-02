시민이 만든 전기, 마을이 나눈다…광주 '에너지 분권' 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 103억 투입해 시민 참여형 신재생에너지 확대

마을 단위 생산·공유로 에너지 자립 모델 구축

광주광역시가 시민이 직접 전기를 생산하고 공유하는 '광주형 에너지 분권' 실현에 나선다.

광주시는 '2045 탄소중립 도시 광주'를 목표로 올해 총 103억원을 투입해 시민 참여형 신재생에너지 생태계를 조성한다고 2일 밝혔다. 신재생에너지 보급을 확대하는 동시에 시민이 에너지 전환의 주체로 참여하는 구조를 구축하겠다는 구상이다.

광주 한 공공시설 주차장 상부에 설치된 태양광 발전 설비. 광주시 제공

광주시는 올해 정책 방향을 '시민 접점 확대'와 '체감형 보급'에 두고 ▲신재생에너지 융복합 지원사업 ▲에너지 전환마을 거점센터 운영 ▲시민 햇빛발전소 지원 강화 ▲주택 햇빛발전소 보급 확대 등을 추진한다.

우선 4억7,000만원을 투입해 '에너지 전환마을 거점센터' 15곳을 운영한다. 거점센터는 시민들이 기후 위기와 에너지 전환을 학습하고, 에너지 절감과 생산 계획을 직접 세우는 생활 밀착형 공간이다.

시민이 참여하는 '햇빛발전소' 지원도 강화한다. 사회적·일반 협동조합이 공공부지 등을 활용해 친환경 발전소를 조성할 경우, 총공사비의 50% 이내에서 최대 2억원까지 지원한다. 발전 수익이 다시 지역사회로 환원되는 구조로, 에너지를 시민의 공유 자산으로 전환하는 모델로 평가된다.

주택 부문에서도 에너지 전환을 확대한다. 광주시는 1억9,000만원을 투입해 단독·공동주택 150곳에 '주택 햇빛발전소(미니 태양광)'를 보급한다. 아파트 단지 인센티브 기준은 기존 20세대 이상에서 10세대로 완화해 시민 참여의 문턱을 낮췄다.

특히 올해부터는 '가정용 베란다 태양광(1㎾ 이하)' 설치 가구에 1회당 1만 원의 탄소중립포인트를 지급하는 정책을 새로 도입한다. 정부 사업과 연계해 단독주택 84곳에는 태양광 설치비를 매칭 지원하는 등 주거 형태별 맞춤형 지원도 병행한다.

도시 기반시설 전환도 추진한다. 광주시는 국비 공모 등을 통해 확보한 예산을 포함해 총 81억9,000만 원을 투입, 주택·상가·공공건물이 혼재된 지역 1,160곳에 태양광(4,006㎾), 태양열, 지열 설비를 설치하는 '신재생에너지 융복합 지원사업'을 시행한다. 특정 구역 전체를 신재생에너지 생산 거점으로 전환하는 방식이다.

이와 함께 염주실내수영장 경사면 등 유휴 공공부지를 활용한 대규모 태양광 발전 사업도 시민 펀드 조성 방식으로 추진한다.





손두영 인공지능산업실장은 "에너지 전환의 성패는 시민이 일상에서 필요성과 혜택을 얼마나 체감하느냐에 달려 있다"며 "미니 태양광부터 대규모 융복합 사업까지 시민과의 접점을 넓혀 광주가 탄소중립의 표준 모델이 되도록 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

