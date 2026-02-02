[특징주]에이피알, '최대 실적' 기대감에 상승세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에이피알이 증권가의 호실적 전망에 힘입어 장 초반 상승세를 이어가고 있다.

2일 오전 10시5분 현재 한국거래소에서 에이피알은 전장 대비 3.43%(9250원) 오른 27만9250원에 거래되고 있다.

앞서 증권가는 이날 보고서를 통해 에이피알의 지난해 4분기 실적에 대한 기대를 드러냈다. 대신증권은 에이피알의 목표주가를 32만원으로 7% 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다. 4분기 실적을 매출 4733억원, 영업이익 1167억원으로 전년 동기 대비 각각 94%, 194% 오를 것으로 추정했다.

한송협 대신증권 연구원은 "성장은 미국이 견인했다"며 "블랙프라이데이, 사이버먼데이(BFCM) 시즌 특수와 히트 상품 확산으로 아마존 스킨케어 카테고리에서 분기 매출 1위를 기록하며 온라인에서 확인된 수요가 브랜드 인지도 확대로 이어지는 구간에 진입했다"고 설명했다.





AD

이어 한 연구원은 에이피알의 올해 매출액을 2조236억원, 영업이익은 4923억원으로 전망했다. 그는 "성장의 핵심은 미국 시장 확장"이라며 "낮은 침투율 구간에서 온라인에서 검증된 제품력이 오프라인 및 B2B로 확장되며 추가 성장 여지가 남아 있다"고 했다.

AD





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>