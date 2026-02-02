광주시, '가까이서 촘촘하게' 지역경제 활성화 종합 시책 지속 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기; 광주시, 2637억원 규모

‘지역경제 활성화 종합 시책’ 본격 가동

지역 내 구매 비율 85.7% 성과

경기 광주시는 경기 침체로 위축된 지역경제 회복을 위해 '가까이에서 촘촘하게!'를 기조로 한 지역경제 활성화 종합 시책을 지속 추진한다고 2일 밝혔다.

광주시가 경기 침체로 위축된 지역경제 회복을 위해 '가까이에서 촘촘하게!'를 기조로 한 지역경제 활성화 종합 시책을 지속 추진한다. 경기 광주시 제공

시는 관급공사 지역 내 구매 확대를 비롯해 소상공인·중소기업 육성, 국책사업과 민간 대형 공사장의 지역 상생, 농산물 팔아주기 등 전 분야에 걸쳐 실질적인 지역경제 회복 전략을 추진할 계획이다.

시는 관급공사와 물품·용역 계약 전반에서 지역 내 업체 이용을 확대해 왔으며 2025년 기준 지역 내 구매 비율은 85.7%(655억원)를 기록했다. 특히, 공사 분야는 97% 이상을 지역 내 업체가 수행했으며 설계·발주 단계부터 지역 생산품을 적극 반영해 지역업체 참여를 높였다.

국지도 98호선, 제2외곽순환도로 등 주요 국책사업에서도 지역 내 업체 참여 목표를 설정해 초과 달성했으며 중앙공원·송정공원·곤지암역세권 등 대규모 민간 공동주택 공사 현장에서도 지역업체 참여를 유도해 508억원 규모의 지역 실적을 거뒀다.

소상공인과 중소기업에 대한 체감형 지원도 이어지고 있다. 광주사랑카드는 2025년 누적 발행액 1833억원을 기록하며 지역 내 소비 촉진의 핵심 수단으로 자리 잡았고 특례 보증과 경영 안정자금, 경영환경 개선 사업 등을 통해 소상공인과 중소기업의 경영 부담 완화를 지원하고 있다. 온라인 판로 확대를 위해 운영 중인 광주e장터에는 현재 320개 기업이 입점해 지역 기업의 판로 역할을 하고 있다.

농산물 팔아주기 사업도 시민 참여 속에 성과를 내고 있다. 자연채 푸드팜 센터와 농협 직매장, 지역축제 직거래장터 운영을 통해 2025년 한 해 동안 87억 원 규모의 농산물 판매 실적을 달성했다.

이와 함께 골목상권 활성화를 위해 공직자들도 동참하고 있다. 시는 착한가격업소와 골목상권 소비 촉진을 위해 1천400여 명의 공직자가 부서별로 월 1회 '외식UP의 날'을 운영하며 지역 상권 이용에 나서고 있다.

시는 2026년 지역경제 활성화 목표를 2637억원 규모로 설정하고 관급공사 지역 내 구매, 광주사랑카드 발행, 농산물 팔아주기, 중소기업과 소상공인 육성을 핵심 과제로 추진할 방침이다. 이와 함께 2026년 경기도종합체육대회 기간에는 광주사랑카드 적립금 행사를 실시해 전통시장과 외식업 소비를 집중 유도할 계획이다.





방세환 시장은 "시민·기업·행정이 함께 만드는 '가까이에서 촘촘한' 경제를 실현해 나가겠다"며 "지역 내 소비와 지역 기업 제품 이용이 광주의 일자리와 미래로 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

