윤건영 "코스피 5000 찍은 잔칫날에 왜…정청래 합당 제안 미스터리"

정청래, 지난달 조국혁신당에 전격 합당 제안

윤건영 "정 대표 머릿속 모르지만, 비상식적"

與 일각 "철회해야"…정청래 "당원이 결정"

6월 지방선거를 앞두고 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 논의가 본격화하고 있는 가운데, 윤건영 민주당 의원이 합당 제안 시점에 대해 "미스터리"라고 의문을 제기했다.

윤건영 더불어민주당 의원이 정청래 대표의 합당 제안 시점에 대해 "미스터리"라고 의문을 제기했다. 아시아경제DB

AD

윤 의원은 1일 MBN '정운갑의 집중분석' 인터뷰에서 정청래 민주당 대표가 코스피가 5000포인트를 기록한 날 합당 제안을 발표한 것과 관련해 "정 대표의 머릿속에 들어가 보지 않아서 모르겠지만 너무나 비상식적"이라며 "석연치 않다"고 말했다.

그는 "(코스피 5000포인트는) 국민의힘 측에서 '그게 되겠나', '불가능하다'고 비웃었던 부분인데, 집권 8개월 만에 해냈다"며 "그런 잔칫날에 굳이 합당 제안을 해야 했느냐"고 지적했다. 이어 "사전 공론화 과정이나 공감대를 형성하는 부분도 다소 서툴렀다는 생각이 든다"고 말했다. 또 "(합당) 과정에서 지지자들의 마음을 모아낸다면 시너지가 날 것"이라며 "지분 싸움이나 권력 다툼으로 비치게 되면 중도층이 떠나갈 수 있다"고 주장했다.

또 "(국민의힘은) 뺄셈의 정치를 하고 있다. 당원 게시판 사건으로 한동훈 전 대표를 제명하는 초유의 일을 벌였다"며 "이를 반면교사 삼아 민주당은 덧셈의 정치를 잘해야 한다"고 했다.

지난달 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소가 마련된 가운데 김민석 국무총리, 더불어민주당 정청래 대표, 조국혁신당 조국 대표, 김부겸 전 국무총리가 대화를 나누고 있다. 사진공동취재단

앞서 정 대표는 지난달 22일 조국혁신당을 향해 합당을 전격 제안했다. 정 대표는 "저는 조국혁신당 창당 당시 '따로 또 같이'를 말했다"며 "22대 총선을 따로 치렀지만 6·3 지방선거는 같이 치렀으면 좋겠다"고 했다. 그는 "이재명 정부의 성공과 지방 선거 승리가 시대정신"이라며 "민주당과 조국혁신당이 추구하는 시대정신 다르지 않다고 생각하며, 따라서 6·3 지방선거를 따로 치를 이유가 없다"고 설명했다.

또 "더불어민주당 조국혁신당이 이제 따로가 아니라 같이 시대정신 입각해 이재명 정부 성공이라는 공동 목표를 위해 원팀으로 같이 뛰어야 한다고 생각한다"며 "두 당의 합당을 위해 조속히 실무 테이블이 만들어지기를 바란다. 조국혁신당의 화답을 기다리겠다"고 덧붙였다.

당시 박수현 민주당 수석 대변인은 합당 제안 배경에 대해 "정 대표와 조국 대표는 그동안 이 문제를 갖고 여러 차례 교감을 가져왔고 어제 오후에 오늘의 제안 발표에 대한 내용을 합의하게 됐다"고 설명했다.

다만 민주당 일각에서는 합당 제안을 철회해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 의원들은 그동안 고(故) 이해찬 전 국무총리 추모에 집중하며 개별 의견 표명을 자제했으나, 장례 종료와 함께 갈등이 표면화되고 있다.





AD

민주당 최고위원을 지낸 한준호 의원은 1일 기자회견을 열고 "조국혁신당과의 합당 제안은 여기에서 멈춰달라"고 촉구했다. 박홍근 의원도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이대로 합당 논의가 계속된다면 지방선거 목전에서 전열이 흐트러지고 당원 간의 분열만 증폭될 것"이라며 "이쯤 해서 합당 논의를 멈추자"고 제안했다. 이에 정 대표는 2일 최고위원회의에서 "통합하면 승리하고 분열하면 패배한다"며 "이제 당원들께서 당의 운명을 결정해달라"고 했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>