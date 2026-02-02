OCI홀딩스 'ESG 경영협의회' 개최…"지속가능경영 실천"

국내외 주요 계열사 모두 참석

경영목표·세부 추진전략 공유



OCI홀딩스는 지난달 30일 서울 중국 OCI빌딩에서 '2026년 정기 ESG 경영협의회'를 열고 국내외 주요 계열사 경영진과 함께 올해 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 경영목표와 세부 추진전략을 논의했다고 2일 밝혔다.

지난달 30일 ESG 경영협의회에 참석한 김유신 OCI 부회장(가운데), 이수미 OCI홀딩스 부사장(왼쪽에서 여섯번째) 등 주요 경영진이 기념촬영을 하고 있다. OCI홀딩스

OCI ESG 경영협의회는 각 계열사 이사회 산하에 존재하는 기존 ESG위원회와는 별도의 조직으로 그룹 차원의 ESG 전략 및 성과를 종합적으로 관리하기 위해 지난 204년 설립된 최고 의사결정기구이다.

이날 협의회에는 김유신 OCI 부회장과 이수미 OCI홀딩스 부사장을 비롯해 김원현 OCI SE 대표, 정창현 DCRE 대표, 이제영 부광약품 대표 등 주요 계열사 임원진이 참석했다. 미국과 말레이시아 등 글로벌 계열사는 화상으로 참여했다.

회의에서는 ESG 추진 성과와 현황, 계열사별 지역 및 사업 특성을 반영한 ESG 경영 목표 등 그룹 차원의 협력 가능성과 시너지 창출 방안이 논의됐다.

지주회사인 OCI홀딩스는 올해 ESG 경영 목표를 '글로벌 수준 ESG 기준에 기반한 체계 구축 및 기업 가치 증대'로 삼고 그룹 전반의 ESG 관리 수준을 높이겠다는 방침이다. 이를 위해 3대 중점 과제로 ▲전사 온실가스 인벤토리 구축을 통한 배출량의 자발적 관리 ▲안전·인권·윤리·정보보안 분야를 포함한 전사 리스크 관리체계(ERM) 재정립 ▲계열사별 ESG 실행 현황 정기 점검 및 관리 체계 강화 등을 공유했다.





이수미 OCI홀딩스 부사장은 "ESG 경영협의회는 국내외 전 계열사의 ESG 경영 현황을 점검하고 그룹 차원의 기준과 방향을 설정하는 핵심 기구"라며 "여기서 그치지 않고 경영 전반의 의사결정과 리스크 관리 등을 통해 지속가능경영을 실천해 나가야한다"고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

