‘안양역 센트럴 아이파크 수자인’ 2일 청약 돌입

3일 1순위 청약 접수 진행

HDC현대산업개발과 BS한양은 '안양역 센트럴 아이파크 수자인'의 청약에 2일 돌입한다.

경기 안양시 만안구 안양2동 841-5번지 일원에 지어지는 이 단지는 지하 4층~지상 최고 35층, 8개 동, 총 853가구 규모로 조성된다. 이 중 전용면적 39~84㎡ 407가구가 일반분양 물량이다.

'안양역 센트럴 아이파크 수자인'의 청약 일정은 이날 특별공급 청약 접수를 시작으로 3일 1순위 청약, 4일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 10일이다. 정당 계약은 오는 23일부터 25일까지 3일간 실시된다.

단지가 들어서는 안양시 만안구는 수도권 비규제 지역에 해당해 청약 진입 장벽이 상대적으로 낮다. 단지는 청약통장 가입 기간 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 수도권 거주자라면 세대주 여부나 주택 보유 수와 상관없이 1순위 청약이 가능하다.

재당첨 제한이 없으며, 담보인정비율(LTV)을 최대 70%(중도금 대출 60%)까지 적용받을 수 있어 투기과열지구(40%) 대비 대출 문턱이 낮다. 전매제한 기간은 1년이며, 실거주 의무가 없다.

'안양역 센트럴 아이파크 수자인'은 1호선 안양역에 이어 2029년 11월 월판선이 개통되면 '더블 역세권' 단지가 된다. 특히 2029년 4월 입주 예정으로, 입주 후 약 7개월 만에 월판선을 바로 이용할 수 있다. 또 만안초와 양명고 등 도보권 학세권 입지를 갖췄다.





자세한 사항은 홈페이지를 통해 알아볼 수 있다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

