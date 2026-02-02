에이비엘바이오, ABL209 미국 임상 1상 IND 제출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

네옥바이오 주도 개발…올해 중순 임상 개시 목표

이중항체 전문기업 에이비엘바이오는 이중항체 ADC 후보물질 ABL209(NEOK002)의 임상 1상을 위한 임상시험계획서(IND)를 30일(현지시간) 미국 식품의약국(FDA)에 제출했다고 2일 밝혔다.

ABL209는 암세포 표면에 발현되는 단백질인 EGFR과 MUC1을 동시에 표적하는 이중항체에 토포이소머레이스 I 억제제를 결합한 항체약물접합체(ADC) 후보물질이다. 회사에 따르면 비임상 단계에서 단일항체 기반 ADC 대비 우수한 항암 효능을 확인했다.

에이비엘바이오 기업 로고 이미지. 에이비엘바이오

ABL209의 글로벌 임상 개발은 네옥바이오가 주도한다. 네옥바이오는 에이비엘바이오가 미국에 설립한 이중항체 ADC 전문 개발사다. ABL209와 함께 ABL206(NEOK001)에 대한 글로벌 개발 및 상업화 권리를 보유하고 있다.

ABL206은 지난달 미국 FDA로부터 임상 1상 IND 승인을 받았다. 네옥 바이오는 두 후보물질에 대한 임상 1상을 2026년 중순께 개시하고 2027년 중 초기 임상 데이터를 공개할 계획이다.

에이비엘바이오는 이중항체 플랫폼 '그랩바디(Grabody)'를 기반으로 다수의 임상 및 비임상 파이프라인을 개발 중이다. 현재 ABL301, ABL001, ABL111, ABL503, ABL105, ABL104, ABL103, ABL202, ABL206 등 9개 파이프라인이 미국, 중국, 호주, 한국 등에서 임상 단계에 있다.





ABL301의 후속 임상은 사노피가 진행하고 있으다. ABL001은 FDA로부터 패스트트랙 지정을 받았다. ABL111은 면역항암제 병용 임상에서 초기 유효성 데이터를 확보한 상태다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

