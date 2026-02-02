유진투자증권, 코스피 5000 달성 기념 '국내주식 페스티벌' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유진투자증권이 코스피 5,000 달성을 기념하여 국내 주식 투자 활성화를 위한 ‘국내주식 페스티벌’ 이벤트를 진행한다. 사내 모델이 해당 이벤트를 안내하고 있다. 유진투자증권 제공.

유진투자증권(대표이사 유창수, 고경모)이 코스피 5000 달성을 기념해 국내주식 투자 활성화를 위한 '국내주식 페스티벌'을 진행한다고 2일 밝혔다.

먼저 오는 3월31일까지 국내주식 매수 고객을 대상으로 경품 및 현금 혜택을 제공하는 '국내주식 매수 이벤트'를 실시한다. 이벤트 기간 내 국내주식을 1000만원 이상 매수한 고객 중 추첨을 통해 삼성전자 100주(1명), 현대자동차 10주(3명), SK하이닉스 1주(5명)를 지급하며, 선착순 5000명에게는 커피 교환권이 제공된다. 또한 이벤트 기간 동안의 매수 금액 합산 구간에 따라 총 360명을 추첨해 인당 최대 100만원의 투자지원금을 지급할 예정이다.

이와 함께 '국내자산 대이동 이벤트'도 진행한다. 이벤트 기간 동안 국내자산 및 원화 순입금고(주식 입고 금액과 현금 입금액의 합에서 출고 및 출금액을 제외한 금액) 및 국내주식 거래금액 구간에 따라 최대 200만원의 혜택이 제공된다. 특히 코스피200 지수 구성 종목을 순입고한 고객에게는 금액 구간별로 최대 30만원의 추가 혜택을 지급한다.

신규 고객을 위한 계좌 개설 이벤트도 마련했다. 오는 3월31일까지 온라인 종합계좌를 신규 개설한 고객이 개설 당월 국내주식을 100만원 이상 거래할 경우 1만원, 1000만원 이상 거래할 경우 2만원이 추가 지급되어 최대 3만원의 투자지원금을 받을 수 있다. 또한 신규 계좌 개설 고객에게는 계좌 개설 후 1년간 국내주식 거래 시 우대수수료 0.0049%(제세금 별도)가 적용된다.

마지막으로 오는 3월13일까지 삼성자산운용 KODEX ETF 순매수 고객을 대상으로 한 이벤트도 마련돼 있다. 이벤트 기간 내 대상 ETF를 순매수한 고객 중 추첨을 통해 순매수 금액 구간에 따라 최대 3만원의 투자지원금을 지급하며, 유진투자증권에서는 당첨자 전원에게 스타벅스 교환권을 추가 제공한다.





이벤트에 대한 자세한 사항은 유진투자증권 홈페이지, HTS, MTS를 통해 확인할 수 있으며, 고객만족센터로 문의하면 된다. 단 투자자는 시장 변동성 및 환율 변동에 따른 원금 손실 가능성을 인지하고, 단기간의 잦은 매매로 인한 과도한 거래 수수료 발생에 유의해야 한다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

