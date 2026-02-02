청년공동체 '구례꿈앗이', 청년소상공인과 지역 멤버십 시범 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 청년 직접 나서 지역 소비 구조 변화 시도

전남 구례 지역 청년들이 직접 나서 지역 소비 구조를 바꾸는 실험을 시작했다.

청년공동체 구례꿈앗이는 지역 청년 소상공인들과 함께 멤버십 제도를 구축하고, 구례꿈앗이 커뮤니티 참여자를 대상으로 3개월간 시범 운영에 들어간다고 밝혔다.

청년공동체 구례꿈앗이가 지역 청년소상공인들과 함께 멤버십 제도를 구축하고, 구례꿈앗이 커뮤니티 참여자를 대상으로 3개월간 시범 운영에 들어간다. 구례군 제공

이번 멤버십은 단순한 할인이나 이벤트를 넘어, 지역 안에서 청년들이 어떻게 소비하고 머무는지를 실제 데이터로 확인하는 데 목적이 있다. 시범 운영 기간 연령대별 소비 패턴과 이용 업종을 분석해, 지역 내 소비 흐름을 구체적으로 파악할 계획이다.

구례꿈앗이는 시범 운영 이후 확보된 데이터를 바탕으로, 멤버십 대상을 구례군민과 관광객까지 단계적으로 확대하고, 지자체와의 협의를 통해 지역 상권 활성화 정책과 연계해 나갈 방침이다.

이번 사업에는 구례나날, 섬지캠핑, 빙구례, 벌크커피, 크롤크롤, 오이구례, 형제오이, 지리담 등

지역 청년 소상공인들이 자발적으로 참여했다. 업종은 서로 다르지만, 경쟁보다는 협력을 통해 지역 안에서 소비가 순환되는 구조를 만들자는 데 뜻을 모았다.

구례꿈앗이 관계자는 "청년들이 지역에 정착하기 위해서는 일자리뿐 아니라, 생활하고 소비할 수 있는 환경이 함께 만들어져야 한다"며

"이번 멤버십은 청년과 소상공인이 함께 지역의 미래를 실험하는 과정"이라고 말했다.





지역에서는 이번 시도가 청년 주도의 자발적인 상생 모델이라는 점에서, 지속 가능한 지역 공동체의 가능성을 보여주는 사례로 평가하고 있다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

